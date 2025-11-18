Pierre Gasly erkent dat Alpine dit seizoen een zwaar jaar doormaakt. Met slechts 22 punten ligt de Franse renstal op koers voor haar op één na slechtste resultaat sinds 2016, toen het team acht punten verzamelde. Gasly geeft toe dat de auto dit jaar een stap achteruit heeft gezet, maar benadrukt dat het nu vooral cruciaal is om de motivatie binnen het team hoog te houden.

“We lijken duidelijk een stap terug te hebben gezet qua prestaties”, zei Gasly tegenover Motorsport Week. “We hebben bijvoorbeeld gezien dat teams zoals Haas upgrades blijven brengen, zelfs in Austin, terwijl wij al maanden gestopt zijn met de ontwikkeling van de auto – maar dat is oké.” Gasly erkent dat dit seizoen voor iedereen bij Alpine zwaar is, maar benadrukt dat het team vooruit moet blijven kijken. “Ik zit momenteel een beetje tussen twee stoelen, want het is een extreem lastig jaar voor iedereen in het team en we zijn totaal niet competitief – om redenen die we kennen en door tactische keuzes die we hebben gemaakt.”

Voor Gasly draait het nu vooral om het behouden van motivatie binnen het team. “Hoe ik het zie, is dat het belangrijkste voor mij is om de motivatie hoog te houden voor iedereen in het team”, zei de Fransman. “Want hoe gefrustreerd ik ook kan raken door het niet kunnen scoren van punten, zij zijn net zo teleurgesteld. Iedereen legt hier zijn hart en ziel in – werkt lange uren, reist de wereld rond – om ons de kans te geven te racen met het best mogelijke materiaal.”

Het grotere plaatje

Gasly benadrukt dat hij altijd het grotere geheel in gedachten houdt. “We zijn met zo’n 1.500 mensen, zowel op het circuit als in de fabriek, en vooral wetende dat we werken aan iets veel groters voor 2026. Dat neemt niets weg van mijn inzet in de auto, ik doe altijd mijn best. Geniet ik er evenveel van? Nee. Maar ik ben me ook bewust van het project waaraan ik werk en van wat er de komende jaren komt. Ik verlies het grotere plaatje niet uit het oog. Daarom is het voor mij belangrijk om de drijvende factor te zijn voor de motivatie van ieder individu binnen het team.”

