Pirelli voert een speciale noodregel in voor de GP van Qatar. Coureurs mogen op het slopende Lusail International Circuit maximaal 25 ronden rijden op één set banden. Daarmee wordt de Grand Prix, net als de laatste GP van Monaco, een verplichte tweestopper. De hoge degradatiegraad in Doha, ten gevolge van de hitte en de kenmerken van het circuit, zorgde tijdens eerdere edities voor meerdere klapbanden.

Bandenleverancier Pirelli bevestigde maandag, na overleg met de FIA en de Formule 1, dat er in Qatar een maximaal aantal ronden per set banden geldt. Na 25 omlopen zijn alle teams verplicht hun coureurs naar binnen te halen voor een wissel. Eerder stoppen mag natuurlijk altijd. “De ronden worden cumulatief geteld over alle baansessies, inclusief ronden die worden verreden onder de Safety Car of Virtual Safety Car”, verduidelijkt Pirelli in een officieel statement. “Ronden naar de grid, formatieronden én ronden die worden voltooid na de geblokte vlag worden niet meegeteld.”

Tweestopper

Omdat de Grand Prix van Qatar over 57 ronden wordt verreden, moet elke coureur dus verplicht een tweestopper maken. “Deze maatregel werd noodzakelijk geacht na de analyse van de in 2024 gebruikte banden”, luidt het statement. “Vorig jaar hadden verschillende banden – met name de linkervoorband – het maximale slijtageniveau bereikt.” Pirelli neemt voor Qatar bovendien de hardste compounds uit het bandengamma mee. C1 dient als Hard, C2 als Medium en C3 als Soft.

De GP van Qatar staat bekend als een ware uitputtingsslag, zowel voor de coureurs als voor de banden. De combinatie van snelle bochten, grof asfalt en scherpe kerbstones zorgt ervoor dat het rubber continu tot het uiterste wordt belast. Tijdens de inaugurele editie in 2021 kregen liefst vier coureurs te maken met een klapband, telkens aan de linker voorzijde. Met de invoering van de huidige ground-effect-reglementen werd de belasting nog groter: coureurs zochten vaker de limiet op, wat leidde tot breuken in het rubber. Hoewel de kerbs voor de editie van 2024 werden afgevlakt, bleef de angst voor bandenproblemen bestaan.

