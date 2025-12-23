Pierre Gasly rijdt tegenwoordig rond voor Franse renstal Alpine, maar was in 2019 nog de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. De coureur kreeg twaalf Grands Prix de tijd om zich te bewijzen, maar kwam volgens de Oostenrijkers tekort. Gasly werd vervangen door Alexander Albon. Volgens de Fransman kwamen zijn resultaten niet alleen door zijn eigen kunnen: ‘Ik kreeg nergens steun’.

Pierre Gasly kreeg na het vertrek van Daniel Ricciardo eind 2018 van Red Bull de kans om zich in de Formule 1 te bewijzen. De Fransman mocht in het stoeltje naast Max Verstappen plaatsnemen, maar twaalf Grands Prix later moest hij zijn plekje alweer afstaan aan Alexander Albon.

LEES OOK: Red Bull-topman Mintzlaff weet het zeker: ‘Verstappen sluit zijn carrière bij ons af’

De Fransman weet nog goed toen hij hoorde van Ricciardo’s vertrek naar Renault. “Vlak na Boedapest kondigde Daniel aan dat hij Red Bull zou verlaten”, vertelt Gasly in Off The Grid. “Ik herinner me dat ik in Griekenland aankwam voor mijn vakantie en dacht: ‘Wauw, Daniel gaat weg’.” De coureur was toen echter niet de enige die in aanmerking kwam voor het tweede Red Bull-stoeltje. “Het ging tussen Carlos Sainz en mij. De telefoon ging en Helmut (Marko, red.) zei: ‘Oké, je bent vanaf begin volgend jaar coureur bij Red Bull Racing’ – dit was zes maanden na het begin van mijn eerste volledige seizoen in de F1.”

Geen steun

Gasly scoorde tijdens zijn twaalf Grands Prix voor Red Bull consistent punten, maar het was niet genoeg voor de Oostenrijkers. “Ik ga niet liegen, het was triest”, blikt de Fransman terug op het moment dat hij zijn stoeltje kwijtraakte. “In 2019, mijn tweede jaar in de Formule 1, kreeg ik nergens steun, in een heel groot team dat Max Verstappen enorm steunde – om goede redenen, want hij boekte resultaten. Maar ik begon met een nieuwe ingenieur uit de Formule E die geen ervaring had in de F1. Het was dus een vreemde dynamiek.”

“Ik kreeg niet echt de middelen om goed te presteren”, vervolgt Gasly. “Ik probeerde op mijn eigen manier te vechten, omdat ik wilde presteren. Zij waren niet blij, maar ik was ook niet blij, omdat ik zag dat ik mijn potentieel niet kon laten zien.” Voor de tegenwoordige Alpine-coureur was het daarom bijna een ‘opluchting’ toen Albon zijn stoeltje overnam.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)