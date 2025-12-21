Pierre Gasly doet een boekje open over zijn rivaliteit met voormalig vriend en teamgenoot Esteban Ocon. De Fransmannen kwamen in hun jeugd geregeld bij elkaar over de vloer, tot door een ‘keerpunt in een van de races’ de vriendschap ten einde kwam. Toch denkt Gasly dat het ooit toch nog wel weer goed komt tussen de twee: ‘Over tien, twintig jaar’.

Pierre Gasly en Esteban Ocon groeiden samen op, maar zijn tegenwoordig misschien wel elkaars grootste rivaal. De twee Fransmannen reden in 2023 en 2024 twee jaar lang als teamgenoten voor Alpine, en dat ging lang niet altijd goed. Zo reed Ocon tijdens de GP Monaco 2024 nog tegen Gasly aan, toen hij probeerde om zijn toenmalig teamgenoot bij het ingaan van de tunnel in te halen.

Keerpunt

“We zouden hier een volledige documentaire over kunnen maken”, vertelt Gasly hij aan F1.com, wanneer zijn relatie met Ocon ter sprake komt. “Vrijwel elke week brachten we de woensdagen en weekenden samen door; hij kwam naar mij toe en ik ging naar hem toe. We hadden een sterke band. Helaas kwam er een keerpunt in een van de races. Daarna kwam de vriendschap op een dramatische manier tot een einde, wat moeilijk uit te leggen is.”

Volgens Gasly heeft de rivaliteit tussen de twee beide coureurs ook veel goeds gebracht. “Omdat de rivaliteit ons boven ons potentieel uit tilde”, aldus de Fransman, die denkt dat het ooit nog wel eens goed komt met de vriendschap met zijn voormalig teamgenoot. “Ik twijfel er niet aan dat we over tien, twintig jaar in staat zullen zijn om dingen op een andere manier uit te praten en te bespreken.”

