Carlos Sainz is meer dan tevreden met het verloop van zijn eerste seizoen als Williams-coureur. De Spanjaard moest eind 2024 plaatsmaken voor Lewis Hamilton bij Ferrari en kwam zo bij het toenmalige achterhoedeteam terecht. Een jaar later sluit Williams het seizoen met een vijfde plaats in het constructeurskampioenschap af. ‘Ik heb nu de resultaten om mijn keuze voor Williams te onderbouwen’, concludeert Sainz blij.

Carlos Sainz kreeg begin 2024 al te horen dat hij aan zijn laatste seizoen als Ferrari-coureur zou beginnen. De Spanjaard moest plaatsmaken voor Lewis Hamilton, die een jaar later het stoeltje van de Madrileen overnam. Sainz ging zelf in gesprek met meerdere teams om zijn Formule 1-carrière bij een andere renstal voort te zetten. Na lang wikken en wegen viel de keuze op Williams, een achterhoedeteam.

De gok van Sainz pakte echter goed uit, en de Spanjaard stond maar liefst twee keer op het podium namens de Britse renstal. Zijn opvolger bij Ferrari, Hamilton, wist daarentegen geen enkele keer op het ereschavot te geraken. Hoe blikt Sainz nu terug op zijn achtbaan van een seizoen bij Williams? “Het is veel sneller gegaan dan ik had gedacht!” lacht Sainz tegenover F1.com. ”Het feit dat we tussen de races door zo veel onderweg zijn, non-stop… De sport groeit enorm, dus je doet meer aan marketing, je reist meer, er zijn meer races. Aan het einde van het jaar kun je niet begrijpen hoe snel het allemaal voorbij is gegaan.”

Rechtvaardiging

“Maar als je me aan het begin van het jaar had verteld dat Williams aan het einde van het jaar op de vijfde plaats zou staan in kampioenschap, dan had ik dat graag aangenomen. Het is over het algemeen een goed jaar geweest”, concludeert de Madrileen tevreden. Sainz is vooral blij dat hij daarmee zijn gelijk kon halen. “Toen ik in de zomer van 2024 bij Williams tekende, zouden mensen mij niet hebben geloofd als ik had gezegd dat ik bij hen kwam omdat deze resultaten eraan zouden komen. Nu heb ik de resultaten om te onderbouwen waarom ik voor dit team heb gekozen – dat voelt als een rechtvaardiging.”

