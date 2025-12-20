George Russell wil in 2026 graag de strijd aangaan met Max Verstappen. Volgens de Brit is de Nederlander namelijk momenteel ‘de gouden standaard’ binnen de Formule 1, en daarom perfect vergelijkingsmateriaal voor andere coureurs om te zien hoe competitief ze werkelijk zijn. Ook spreekt Russell zijn titelambities nogmaals uit: ‘Ik ben er klaar voor’.

George Russell heeft het 2025-seizoen afgesloten met een vierde plek in het kampioenschap. Daarnaast mocht de Brit twee keer plaatsnemen op de hoogste trede van het ereschavot. Russell was zo de constante ‘best of the rest’ achter het titelgevecht tussen Max Verstappen en de McLaren-coureurs. De Mercedes-coureur hoopt echter op meer voor 2026, wanneer de nieuwe reglementen van kracht gaan. Russell wil dan eindelijk ook een serieuze titelkandidaat worden.

“Ik weet zeker dat ik me kan meten met de topcoureurs”, vertelt Russell aan de media. De coureur heeft ook meteen één coureur in gedachten tegen wie hij het liefst wil racen. “Max is op dit moment duidelijk de gouden standaard. Ik denk dat hij degene is tegen wie ik het graag zou willen opnemen. Hij is de enige coureur op de grid met wie je teamgenoot zou willen zijn om te zien hoe competitief je eigenlijk bent.”

Titelambities

Russell evenaarde met zijn vierde plaats zijn beste resultaat voor een coureurskampioenschap – ook in 2022 werd de Mercedes-coureur vierde – maar er overheerst geen gevoel van trots bij de Brit. “Voor mij maakt het eerlijk gezegd niet veel uit of ik tweede word in het kampioenschap of twintigste. Je wint gewoon niet. Toen ik bij Williams reed, stond ik elk weekend achteraan, wat heel frustrerend was, maar nu zit ik in dezelfde situatie en vecht ik nog steeds niet voor het kampioenschap.”

Russell maakte in 2022 de overstap naar Mercedes, net toen de Zilverpijlen door de invoering van een nieuw reglement niet meer competitief waren. In 2026 begint ook Mercedes weer met een schone lei. “Ik ben er nu klaar voor (om te vechten voor het kampioenschap, red.), maar ik weet dat ik geduld moet hebben”, concludeert de Brit.

