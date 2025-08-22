Pierre Gasly heeft er vertrouwen in dat hij met Alpine Grands Prix én – nog belangrijker – wereldtitels zal winnen. De Fransman, die eerder toegaf dat het huidige seizoen al verloren is, vestigt zijn hoop op de nieuwe reglementen van 2026 en het nieuwe Formule 1-tijdperk. Gasly, die zijn carrière begon in de Red Bull-gelederen, kreeg daarna zelden de kans om zich te meten met de absolute top van de sport.

Na de eerste seizoenshelft is Alpine hekkensluiter in de Formule 1. Gasly wist enkele keren punten te scoren voor de Franse renstal, maar teamgenoten Jack Doohan en Franco Colapinto – die elkaar na zes Grands Prix afwisselden – wisten de top tien niet te bereiken. Gasly spreekt van een verloren jaar voor Alpine, maar ziet ook de ontwikkelingen achter de schermen. Zo kan de overstap naar Mercedes-motoren vanaf 2026 nieuwe kansen bieden voor de 29-jarige coureur.

Hoewel hij pas in 2023 bij Alpine kwam, maakte Gasly al veel veranderingen binnen het team mee. Zo was er de afgelopen jaren een komen en gaan van teambazen in Enstone. In die periode wist hij zich echter te profileren als de belangrijkste coureur van de renstal. Zelf is hij tevreden over zijn rol. “Ik ben erg blij en tevreden met het werk dat ik met het team doe”, zei Gasly in een exclusief interview met RN365. “De communicatie over wat ik wil en nodig heb, is heel duidelijk en transparant.”

“Uiteindelijk heb ik twee seizoenen gereden met veel wisselingen en instabiliteit”, erkende Gasly. “Doordat ik steeds ben gebleven, voelt de samenwerking steeds soepeler aan. Dat stelt me in staat om gedurende het jaar consistent te blijven.” Gasly stond in zijn laatste jaren bij AlphaTauri – tegenwoordig Racing Bulls – al bekend om zijn regelmaat, en die kwaliteit heeft hij meegenomen naar Enstone.

‘Klaar om races te winnen’

“Ik weet nu beter wat de beperkingen van de auto zijn en wat duidelijk niet werkt”, vervolgde hij. “Nu het team mij ook meer vertrouwt, is het echt een kwestie van de juiste balans vinden.” Gasly hoopt de goede samenwerking te benutten om volgend jaar de topteams uit te dagen. Waar sommige coureurs sceptisch zijn over de nieuwe reglementen voor 2026, ziet Gasly ze juist als kans om toe te slaan, in die mate dat hij gelooft dat hij in 2026 kampioen kan worden.

De coureur uit Rouen is vastberaden om meer races te winnen in de Formule 1. In 2020 boekte hij al een sensationele overwinning met AlphaTauri, na de knotsgekke Italiaanse GP. “Als ik dit jaar zesde kan worden op Silverstone, kan ik met een competitieve auto ook een race winnen”, blikte hij terug op de Britse GP. “Natuurlijk kun je zeggen dat het ‘maar’ een zesde plaats is. Niemand is daar echt van onder de indruk – en in zekere zin is dat terecht. Maar tegelijkertijd bevestigt het voor mij dat mijn tijd nog komt. Ik weet waar ik nu – samen met Flavio Briatore – mee bezig ben; ervoor zorgen dat ik volgend jaar een winnende auto heb.”

