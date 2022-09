Hij heeft al een contract op zak voor 2023, toch wil Pierre Gasly over ’twee tot drie weken’ duidelijkheid hebben over zijn toekomst in de Formule 1. De Fransman wordt in verband gebracht met een overstap naar Alpine en hij erkent dat er gesprekken plaatsvinden.

Gasly had in zijn contract een optie tot verlenging waarmee hij ook in 2023 voor AlphaTauri zou rijden. Die optie is eerder dit jaar gelicht en beide partijen kondigden het nieuws groots aan. Toch is het allesbehalve zeker dat Gasly volgend jaar voor het zusterteam van Red Bull rijdt.

Gasly zou namelijk op de radar staan van Alpine, waar ze met een leeg stoeltje zitten naast Esteban Ocon. AlphaTauri wilde aan de andere kant IndyCar-coureur Colton Herta naar de Formule 1 halen als voorwaarde voor een deal met Alpine, maar de Amerikaan beschikt niet over een superlicentie.

Daardoor ging de focus bij AlphaTauri plots naar Nyck de Vries, die zich in Italië in de schijnwerpers reed. Hij lijkt de voornaamste kandidaat om het zitje van Gasly over te nemen, waarna de Fransman vrij is om naar Alpine te gaan.

Op sociale media verschenen onlangs beelden van de helmruil tussen Fernando Alonso en Gasly. Het is een gewoonte van de Alpine-coureur, die de helmen spaart voor zijn museum in Oviedo, maar het werd ook meteen het middelpunt van de geruchten over een overstap naar Alpine.

“Dat verbaast me niets”, grapt Gasly. “Iedereen weet natuurlijk dat er gesprekken gaande zijn. Ik hoop zelf dat we over twee of drie weken duidelijkheid hebben over mijn toekomst. Voorlopig is er nog niets veranderd en zodra ik wat weet, dan zullen jullie het ook weten”, geeft de Fransman aan.

Foto: Red Bull Content Pool