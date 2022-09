Nyck de Vries heeft bevestigd dat hij inderdaad in gesprek is met AlphaTauri over een racezitje én volgende week gaat testen voor Alpine. Daarnaast is hij ook nog altijd in beeld bij Williams. “Er is momentum”, erkent hij, maar er is ook nog niks zeker.

Dat vertelt De Vries in de RTL-talkshow Humberto Op Zaterdag. De Vries maakte vorig weekend zijn Formule 1-debuut voor Williams en scoorde gelijk twee punten. Door dat indrukwekkende optreden hebben, naast Williams, ook Red Bull zusterteam AlphaTauri en Alpine nu interesse in hem.

Lees ook: Gerucht: De Vries ook (hoog) op de lijst bij AlphaTauri, heeft met Marko gesproken

Of hij de teams voor het uitkiezen heeft, wil presentator Tan dan ook wel weten. “Ik weet niet helemaal of ik in een situatie zit dat ik de teams letterlijk kan kiezen”, lacht de Vries. “Het gaat toch grotendeels buiten mijn macht om”, zegt hij.

“Ik ben natuurlijk al een hele lange tijd met Williams in gesprek en daar heb ik toevallig ook mijn debuut kunnen maken, dus dat zou een logische stap zijn”, redeneert De Vries. “Alpine ben ik sinds juni mee in contact en ga ik aankomende week mee testen in Boedapest.”

De Vries bevestigt verder dat hij afgelopen week in het Oostenrijkse Graz is geweest om met Helmut Marko over ‘de toekomst’ te spreken. Red Bull-topman Marko is ook degene die bepaalt wie voor AlphaTauri rijdt. “Dat zijn de feiten”, besluit De Vries zijn opsomming van zijn mogelijkheden.

Lees ook: F1-forum: ‘De Vries heeft kansen die uit sterk debuut voortkomen helemaal zelf verdiend’

Geen garanties, wel momentum

Ondanks dat het er goed uitziet, wil De Vries zich nog niet zeker van een stoeltje noemen. “Want niet alles in deze wereld draait om prestaties. Gelukkig is er nu wel een beetje momentum en is er plek op de grid. Dus er zijn kansen, maar geen garanties.”

De Vries heeft dat laatste helaas vorig jaar wel ervaren. Toen was hij in beeld bij Williams en Alfa Romeo, maar viste achter het net. Dit keer ziet het er echter zeer hoopvol uit voor de 27-jarige De Vries, wiens kansen goed zijn. Naar verluidt zou een deal met AlphaTauri zelfs nabij zijn.

Indien De Vries inderdaad bij AlphaTauri terechtkomt, dan zal Williams – waar hij dus zijn debuut voor maakte en al lang mee in gesprek is – moeten doorschakelen. Volgens Autosport.com is de kans groot dat het dan voor de Amerikaan Logan Sargeant gaat, mits hij zijn superlicentie behaalt in de Formule 2.