Nyck de Vries maakt volgens de laatste geruchten niet alleen kans op een cockpit bij Williams of Alpine, maar ook bij AlphaTauri. De Nederlander zou hier zelfs met Red Bull-topman Helmut Marko over hebben gesproken in het Oostenrijkse Graz.

Dat bericht zowel het Duitse en goed geïnformeerde Motorsport-Magazin, dat een nauwe band met Marko heeft, als De Telegraaf. De Vries zou samen met de Marko in Graz gesignaleerd zijn, waar Marko kantoor houdt.

De locatie van de vermeende meeting is daarbij zeker het vermelden waard. Toen de destijds zestienjarige Max Verstappen in het Red Bull-programma werd opgenomen, ging daar ook een gesprek in Graz aan vooraf. Voor Verstappen in 2016 naar Red Bull Racing promoveerde, moest hij ook naar Graz komen.

AlphaTauri

Verstappen reed voor hij naar Red Bull Racing ging voor Toro Rosso, wat nu AlphaTauri heet. AlphaTauri is Red Bulls ‘zusterteam’ en is het derde team waar De Vries naar verluidt (hoog) op het kandidatenlijstje staat. De Nederlander zou ook goede kans maken op een plekje bij Williams of Alpine.

Voor Williams maakte De Vries afgelopen weekend zijn Formule 1-debuut. Als vervanger van Alexander Albon (blindedarmontsteking) imponeerde hij en scoorde gelijk twee punten. Dit optreden heeft hem ook bij Alpine onder de aandacht gebracht, met geruchten over een test voor Alpine later deze maand.

Bij Williams en Alpine zijn vacatures, bij AlphaTauri is De Vries in beeld als vervanger van Pierre Gasly. Gasly, met wie De Vries een goede band heeft, wordt eveneens begeerd door Alpine. AlphaTauri wil hem echter alleen laten gaan als het een geschikte vervanger kan vinden. Mogelijk is De Vries dat dus.