Helmut Marko heeft een streep door het plan gezet om de Amerikaan Colton Herta na AlphaTauri te halen. Daarmee is ook de beoogde overstap van Pierre Gasly van AlphaTauri naar Alpine zeer onzeker.

Motorsport-Total meldt dat Marko’s plan om Herta van de Indycars naar de Formule 1 te halen, is ‘geklapt’. De coureur uit Californië heeft niet genoeg superlicentie punten en kan niet op coulance of dispensatie van autosportbond FIA rekenen, zo maakt Marko het Duitse medium duidelijk.

“Het is jammer dat ze niet inzien wat voor waarde een Amerikaanse coureur, en zeker iemand als Herta, zou hebben nu de Formule 1 booming is in Amerika”, verzucht Marko. Herta hoeft zodoende ook niet meer op een test met Alpine te rekenen, met Herta die voor Alpine onderdeel was van de Gasly-puzzel.

Alpine heeft haar zinnen immers op Gasly gezet als vervanger van de eind 2022 naar Aston Martin vertrekkende Fernando Alonso. Red Bull, eigenaar van het AlphaTauri-team waar Gasly voor rijdt, wil hem echter enkel laten gaan als het een interessante, aansprekende opvolger kan vinden.

In Herta dacht Red Bull dat gevonden te hebben, maar dat feest gaat dus niet door. Of Gasly nu nog kan overstappen naar Alpine, is daarmee ook onzeker. Toch is de transfer niet helemaal van de baan. Volgens Motorsport-Total kijken Marko en Red Bull nog of er eventuele andere gegadigden zijn.

Gunstig voor De Vries

Voor de Nederlander Nyck de Vries is het afketsen van Herta’s AlphaTauri-deal indirect goed nieuws. De Vries staat immers ook bij Alpine op het lijstje, waar achter Gasly’s naam nu een (groter) vraagteken zal komen te staan.

De Vries test naar verluidt volgende week voor Alpine, maar is ook in beeld bij Williams. Voor dat team maakte hij vorig weekend zijn Formule 1-debuut. Als invaller voor Alexander Albon (blindedarmontsteking) imponeerde hij en scoorde gelijk twee punten.

