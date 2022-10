De kogel is door de kerk: Pierre Gasly maakt volgend jaar de overstap naar Alpine. De Fransman neemt zo na vele jaren afscheid van de Red Bull-familie. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor de komst van Nyck de Vries, die op poleposition staat om het zitje bij AlphaTauri over te nemen.

Gasly had een contract voor 2023 bij AlphaTauri, al ontstond er de afgelopen weken nog onzekerheid. De Fransman werd in verband gebracht met een overstap naar Alpine, waar hij de leegte zou vullen die Fernando Alonso (Alpine) en Oscar Piastri (McLaren) achterlaten.

Na weken van onduidelijkheid over zijn toekomst is dan nu toch officieel geworden dat Gasly vanaf 2023 voor Alpine rijdt. Hij neemt daarmee afscheid van de Red Bull-familie, waarmee hij in 2017 zijn Formule 1-debuut maakte bij Toro Rosso.

Gasly heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij weer voor een topteam wil rijden, nadat zijn Red Bull-avontuur in 2019 al na een half seizoen tot een einde kwam. Sindsdien presteerde de 26-jarige Fransman sterk bij zusterteam Toro Rosso, wat later omgedoopt werd tot AlphaTauri. Bij Red Bull had hij echter geen toekomst, aangezien Sergio Pérez daar tot en met 2024 de teamgenoot van Max Verstappen blijft.

Het vertrek van Gasly bij Alpine maakt meteen de weg vrij voor de komst van de 27-jarige Nyck de Vries bij AlphaTauri. De Nederlandse Formule E-wereldkampioen reed zich in Italië in de schijnwerpers als de invaller van Alexander Albon bij Williams. Daarna gingen al snel geruchten dat hij een van de resterende Formule 1-zitjes voor 2023 zou krijgen. FORMULE 1 wist onlangs al te melden dat een aankondiging van De Vries bij AlphaTauri deze week zou verschijnen. Met de aankondiging van Gasly naar Alpine lijkt dat nu slechts een kwestie van tijd.