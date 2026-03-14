Pierre Gasly was na de kwalificatie voor de Grand Prix van China verbaasd door het resultaat van zijn oude team Red Bull. De Alpine-coureur kwalificeerde zich als zevende, en daarmee vóór de coureurs van de Oostenrijkse renstal. “Ze stonden in Melbourne nog op de derde plek”, viel Gasly op.

Pierre Gasly leek behoorlijk verbaasd na de kwalificatie in China, omdat hij met de zevende plek voor voor Max Verstappen (P8) en Isack Hadjar (P9) staat. “In Melbourne stond Red Bull nog op de derde plek en zaten ze dicht bij McLaren. Wij denken niet dat we op momenteel op dat niveau zitten. Het lijkt erop dat zij in China een beetje terugvallen”, vertelde Gasly in de paddock in Shanghai.

‘Vooruitgang geboekt’

Vorig seizoen eindigde Alpine tiende in het constructeurskampioenschap met slechts 22 punten. Dit jaar rijdt de Franse renstal met een Mercedes-motor in plaats van de eerdere eigen Renault-krachtbron. Volgens Gasly zijn er duidelijke stappen gezet. “We hebben vooruitgang geboekt en ik ben best tevreden met wat ik dit weekend tot nu toe hebben laten zien. Het lijkt erop dat we de snelheid hebben om voor punten te vechten.”

Tegelijkertijd benadrukt de Fransman dat de ontwikkeling van de auto door het seizoen heen cruciaal zal zijn. “Dit seizoen kan het veld snel veranderen. Daarom is het belangrijk dat wij blijven verbeteren en hopelijk sneller stappen zetten dan de concurrentie. We moeten ervoor dat we de rest van het seizoen op koers blijven”, gaf Gasly aan.

‘Momentum vasthouden’

Gasly denkt dat Alpine inmiddels beter begrijpt hoe de nieuwe auto werkt dan tijdens de seizoensopener in Australië. “Als we nu terug zouden gaan naar Melbourne, denk ik dat ik waarschijnlijk in Q3 zou staan en een beter resultaat zou halen. Het was de eerste race met deze auto’s en we moesten veel nieuwe dingen leren. Daardoor presteerden we onder ons niveau.” Toch ziet de Fransman nog ruimte voor verbetering. “Er zijn nog een paar punten waar we aan moeten werken, maar dit weekend hebben we al kleine stappen gezet met een paar aanpassingen”, concludeerde de voormalig Red Bull-coureur.

In de sprintrace viel het resultaat volgens Gasly tegen en daarom denkt hij dat de race laat zien waar Alpine echt staat. De Fransman hoopt dat het team de vorm uit de kwalificatie kan vasthouden. “De snelheid zit er zeker in, maar we weten ook dat we nog veel tijd kunnen vinden. In de kwalificatie draait alles om één ronde, terwijl de race een heel ander verhaal is. Hopelijk kunnen we morgen het momentum vasthouden en er een goed resultaat uithalen”, besloot Gasly.

