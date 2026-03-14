Oud-F1-coureur Juan Pablo Montoya vindt het respectloos van onder meer Max Verstappen en Charles Leclerc om de Formule 1 met Mario Kart te vergelijken. Als de Colombiaan het voor het zeggen had, zou hij de twee coureurs zelfs ‘laten vertrekken of beboeten’ om ze zo meer respect te leren voor de koningsklasse. ‘Grappen over maken en de Formule 1 vergelijken met Mario Kart spelen, dat zou de F1 niet moeten accepteren’, is Montoya van mening.

Max Verstappen uitte al regelmatig zijn onvrede over de auto’s van het 2026-seizoen. De Nederlander noemde eerder de uitdagers al ‘Formule 1-onwaardig’, en vergeleek het rijden in de bolides met het spelletje Mario Kart. “Ik heb mijn racesimulator al voor een Nintendo Switch ingeruild, zodat ik Mario Kart kan gebruiken om voor de races te oefenen”, grapte de wereldkampioen zelfs in de persconferentie in Shanghai. Verstappen is niet de enige coureur die de vergelijking met het Nintendo-spel maakt, ook Charles Leclerc noemde Mario Kart tijdens zijn gevecht met George Russell in Australië.

‘Respect leren voor de F1’

Oud-coureur Juan Pablo Montoya vindt het respectloos van de coureurs om zo over de koningsklasse van de autosport te spreken. “Op een gegeven moment moet de Formule 1 doen wat de sportwereld in de Verenigde Staten doet: mensen die de sport niet respecteren, moeten de deur worden gewezen”, deelt Montoya zijn mening, tegenover AS Colombia. “Ze kunnen vertrekken of een boete krijgen, zodat ze echt leren respect te hebben voor wat ze doen. Ik zou dat doen.”

“Het is prima dat je een mening hebt”, vervolgt de oud-coureur. “Je hoeft het niet leuk te vinden, maar er grappen over maken en de Formule 1 vergelijken met Mario Kart spelen, dat zou de Formule 1 niet moeten accepteren.” Verstappen en Leclerc waren niet de enige die het indirect ervan langs kregen van Montoya. Ook Carlos Sainz, die voorspelde dat er een ‘grote crash’ te wachten staat in de F1 als de FIA de startprocedures niet aanpast, diende hij van repliek. De Williams-coureur deed de uitspraken naar aanleiding van de bijna-crash tussen Franco Colapinto en Liam Lawson in Melbourne.

“Als hij zo bang is, dan kan hij thuisblijven”, aldus Montoya. “Ik vind Carlos erg aardig, maar het is alsof ze van alles zeggen voor de aandacht. Tachtig procent van hun opmerkingen is politiek van aard. Waarom klagen de coureurs dat het opladen slecht gaat? Omdat Mercedes dat beter kan dan alle anderen. Als ze Mercedes dat voordeel ontnemen, komen alle anderen dichterbij. Carlos klaagt omdat de Williams geen goede starts maakt. Waarom klaagt Mercedes dan niet?”

