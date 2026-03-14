Andrea Kimi Antonelli is de officieel de jongste polesitter in de Formule 1-geschiedenis. De 19-jarige Mercedes-coureur pakte in China de eerste startpositie, en verbrak zo het record van Sebastian Vettel. Max Verstappen – die zelf in zijn tweede seizoen nog de jongste racewinnaar ooit werd – en Lewis Hamilton – Kimi Antonelli’s voorganger bij Mercedes – feliciteren de jonge Italiaan.

Andrea Kimi Antonelli heeft zijn eerste pole position binnen. De Italiaan werd de jongste polesitter ooit, en verbrak een record dat al sinds 2008 op naam stond van Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen was 21 jaar oud toen hij bij de Italiaanse Grand Prix 2008 naar pole reed, twee jaar ouder dan de 19-jarige Kimi Antonelli. De Mercedes-coureur kon na de Chinese kwalificatiesessie daarom ook meerdere felicitaties in ontvangst nemen.

“Geweldig gedaan”, schreef Max Verstappen onder een Instagrambericht waarin de pole van Antonelli werd verkondigd. Lewis Hamilton, die de derde startplek pakte, zat met zijn Mercedes-opvolger in de persconferentie na de sessie. Net als Antonelli begon de tegenwoordige Ferrari-coureur ook zijn carrière bij een topteam naast een ervaren coureur. “Het zijn verschillende scenario’s, maar misschien wel enkele overeenkomsten,” zegt Hamilton over de vergelijking. “Ik was toen natuurlijk een groentje tegenover een tweevoudig wereldkampioen (Fernando Alonso, red.) die er al heel, heel, heel lang bij was.”

‘Hij nam mijn stoeltje over en beleefde een vliegende start’

Hoewel het pas zijn tweede seizoen is, gelooft Hamilton dat Antonelli de ‘wijsheid’ en het doorzettingsvermogen heeft om het nog verder te schoppen bij Mercedes. “Hij heeft mijn stoeltje overgenomen, en beleefde meteen een vliegende start. Ik denk niet dat hij advies nodig heeft – hij heeft net zijn eerste pole position behaald,” voegt Hamilton eraan toe. “Dus er is eigenlijk niets dat ik hem kan meegeven. Hij heeft alle wijsheid die hij volgens mij nodig heeft, en ik denk dat het gewoon belangrijk is om ervan te genieten. En om gewoon door te gaan met wat hij doet.”

