Toto Wolff is erg tevreden met het resultaat van Mercedes in de kwalificatie voor de Grand Prix van China. Ondanks een probleem bij George Russell starten beide coureurs vanaf de eerste startrij. Andrea Kimi Antonelli behaalde bovendien poleposition en werd daarmee de jongste polesitter ooit in de Formule 1. “Je kunt het niet beter doen dan dit”, aldus Wolff.

Mercedes-teambaas Toto Wolff kijkt terug op een sterke kwalificatie van Kimi Antonelli en George Russell – die ondanks een probleem toch tweede werd. Zo heeft Mercedes de volledige eerste startrij voor de race in Shanghai in handen. “Dit is geweldig. We staan met beide auto’s op de eerste startrij en Kimi is de jongste polesitter ooit”, vertelde Wolff in de paddock in China.

‘Goed genoeg om te winnen’

Tijdens het derde gedeelte van de kwalificatie viel de auto van Russell stil op de baan. Uiteindelijk wist de Brit alsnog de tweede tijd te rijden nadat de monteurs het probleem hadden opgelost. “Het lijkt een elektrisch probleem te zijn. Het was eigenlijk net zoals een iPhone: uitzetten, aanzetten – bij de derde keer werkte het weer. Ik dacht eerst dat hij niet meer zou kunnen rijden, maar tot mijn verbazing kon hij toch nog een ronde rijden”, aldus Wolff.

Ondanks het probleem kijkt de Oostenrijker terug op een sterke kwalificatie. “Het was jammer dat we een probleem hadden met de auto van George, maar we staan nog steeds met twee bolides vooraan. Je kunt het niet beter doen dan dit.” Aan de andere kant kon Antonelli naar een poleposition rijden. De eerste in zijn carrière en ook tegelijkertijd de jongste polesitter ooit. “Velen zeiden dat hij te jong was, ook voor Mercedes en dat we hem anders hadden moeten voorbereiden. Maar hij heeft het vandaag goed gedaan.

‘Onder druk zetten’

Na de dominantie van Mercedes in Melbourne lijkt het gat met de concurrentie iets kleiner te zijn geworden. Lewis Hamilton kwalificeerde zich namelijk als derde en zat slechts drie tienden achter Antonelli. Toch kijkt Wolff met vertrouwen vooruit naar de race. “Ik denk dat we een snelle auto hebben die goed genoeg is om te winnen. We moeten er alleen voor zorgen dat we een goede start hebben. Ferrari zal ons zeker onder druk zetten, vooral in de openingsfase. We moeten dus alles goed doen, maar het belooft zeker vermakelijk te worden”, aldus de Mercedes-teambaas. Volgens Wolff gaat er zelfs nog extra geoefend worden op de start. “Antonelli gaat nog wat oefenen voor de start in de simulator”, grapte de Oostenrijker.

