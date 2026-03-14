Lewis Hamilton vermoedt dat zijn oude team Mercedes een soort ‘party mode’ gebruikt tijdens de kwalificaties. Het viel de tegenwoordige Ferrari-coureur namelijk op dat de Zilverpijlen in Q2 van de sprintkwalificatie in China wel een hele grote sprong vooruit maakte. ‘In de kwalificatie hebben ze een andere modus waar ze op kunnen overschakelen’, legt Hamilton uit. ‘Zoals de ‘party mode’, de feestmodus, van vroeger.’

Tweemaal eindigde Lewis Hamilton op een derde plek achter Mercedes op de zaterdag in Shanghai. Tijdens de sprintrace lag de zevenvoudig wereldkampioen nog even op kop, maar uiteindelijk haalde zowel winnaar George Russell als teamgenoot Charles Leclerc hem alsnog in. In de kwalificatie was het Andrea Kimi Antonelli die als jongste polesitter ooit voor Hamilton eindigde. De twee werden gesplit door Russell.

Hamilton denkt echter wel te weten hoe zijn voormalig werkgever zo’n voordeel heeft op het gebied van tempo. “Ik heb lang bij Mercedes gezeten, dus ik weet hoe het daar werkt”, vertelt de coureur tijdens de persconferentie na de sprintrace in China. “In de kwalificatie hebben ze een andere modus waar ze op kunnen overschakelen. Zoals de ‘party mode’, de feestmodus, van vroeger. En zodra ze in Q2 komen, zetten ze die aan, en wij hebben dat niet. Dus wat dat ook moge zijn.”

Volgens Hamilton is het voordeel van Mercedes echter tijdelijk. “In de race hebben ze die modus natuurlijk niet. Dus ze hebben over het algemeen duidelijk nog steeds een voordeel, en we moeten uitzoeken wat dat is. Maar er valt daar nog meer uit te halen, vooral in Q2. Je ziet in Q1 dat we er niet zo ver vanaf zitten. En dan is het ineens alsof er een enorme stap is. Een tiende achterstand in Q1, geloof ik. En dan ineens zeven tienden… nog eens een halve seconde. Dat is een flinke sprong vooruit.” Hamilton was uiteindelijk een ruime zes tienden langzamer dan sprintpolesitter Russell.

Tijdens de kwalificatie voor de hoofdrace was het verschil tussen de Brit en polesitter Kimi Antonelli een ruime drie tienden. Het gat naar Mercedes was zo kleiner dan wat de Brit vooraf had voorspeld. “Misschien hadden ze de modus niet aangezet”, grapt Hamilton tijdens de persconferentie na de kwalificatie. “Ik weet het niet, maar we nemen het met een korreltje zout”.

‘Mensen verzinnen soms maar wat’

Lando Norris, die vanaf startrij drie aan de GP China begint, werd ook gevraagd naar de ‘party mode’ van Mercedes. Heeft McLaren deze, als klantenteam van de Zilverpijlen, toevallig ook? “Nee, die hebben wij niet”, is de regerend wereldkampioen duidelijk na de kwalificatie. De coureur denkt ook niet dat Mercedes over de modus beschikt. “Soms verzinnen mensen maar wat.”

