Franco Colapinto is opgelucht dat hij bij de start van de GP van Australië een zware crash wist te voorkomen. De Alpine-coureur moest razendsnel uitwijken toen hij vlak na het doven van de lichten op een langzame Liam Lawson stuitte. Colapinto wist zijn Alpine op het nippertje langs de Racing Bulls te sturen. Beelden van zijn snelle reacties roepen vragen op over de veiligheid van de starts onder de nieuwe F1-reglementen.

De bijna-crash werd tijdens de race-uitzending nauwelijks opgemerkt, maar ging later wel viraal op sociale media. Volgens Colapinto was het moment bijzonder riskant. “Aan het begin hadden we bijna een enorme botsing met Liam, omdat hij vast kwam te zitten op de startgrid”, reageerde hij tegenover de media in Melbourne. “Ik heb echt ontzettend veel geluk gehad dat ik goed en wel door de eerste ronde kwam. Dit is het risico van deze nieuwe auto’s; het was gewoon heel gevaarlijk, dus ik ben blij dat ik er heelhuis doorheen gekomen ben.”

Gevaarlijke starts

Lawson tastte zelf in het duister wat betreft zijn langzame start. “Eerlijk gezegd heb ik geen idee wat er gebeurde”, reageerde hij desgevraagd. “Ik startte, kwam niet vooruit en verloor al het vermogen. Een paar seconden later kwam ik weer in beweging, maar toen kreeg ik wielspin. Ik weet niet wat er gebeurde, dit hebben we tijdens de tests nog niet gehad.” Het incident zorgde opnieuw voor vraagtekens rond de veiligheid van de starts. Door de aangepaste reglementen moeten de motoren langer op hoge toeren draaien om ’turbolag’ te voorkomen. Blauwe lichten geven weliswaar aan wanneer de startprocedure begint, maar coureurs kunnen nog steeds niet inschatten wanneer de lichten daadwerkelijk doven. Bij verkeerde timing en dus een gebrek aan vermogen kan dat tot gevaarlijke situaties leiden.

Voor Colapinto eindigde de race uiteindelijk in mineur. De Argentijn kwam als veertiende over de streep nadat hij een stop-and-go-penalty van tien seconden kreeg. De straf volgde omdat monteurs van Alpine te dicht bij de start van de opwarmronde nog aan zijn auto werkten. “Het was een procedurefout”, legde teambaas Steve Nielsen uit.

