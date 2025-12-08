Pierre Gasly blikt terug op een zwaar seizoen, zowel voor zichzelf als voor het team van Alpine. Toch kijkt de Fransman met opgeheven hoofd uit naar 2026, wanneer de nieuwe reglementen van start gaan. Alpine stapt komend seizoen over op Mercedes-motoren, in de hoop weer mee te kunnen strijden om overwinningen.

Gasly sloot het seizoen af met een negentiende plaats in de Grand Prix van Abu Dhabi en eindigde als achttiende in het kampioenschap met 22 punten. De Fransman is dan ook opgelucht dat het seizoen voorbij is. “Ik weet eigenlijk niet eens waar ik moet beginnen. Ik ben ontzettend blij dat dit seizoen erop zit. Het is een heel lang jaar geweest, en aan de ene kant ben ik erg tevreden over hoe het team het hele jaar heeft aangepakt. Met alle offers die we hebben gebracht en de focus op 2026 was het een behoorlijk zwaar seizoen.”

Gasly was trots op zijn team en hoe ze het hele seizoen hebben geknokt. “Ondanks alle uitdagingen hebben alle mensen in de garage en in de fabriek alles gegeven, wat echt indrukwekkend is, zeker gezien onze prestaties”, zei de Fransman. “Aan de andere kant ben ik blij dat dit jaar voorbij is. We zullen ons vooral de tien Q3’s en de 22 punten herinneren, waar we echt hard voor hebben gevochten. Iedereen bleef honderd procent geven, en dat is indrukwekkend. Het geeft me veel vertrouwen voor volgend jaar: we hebben de juiste mensen en processen om het maximale uit de auto te halen. Maar het is geen jaar geweest om echt van te genieten, dus ik ben blij dat het voorbij is. Ik geloof dat 2026 een stuk beter zal zijn.”

