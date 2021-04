Pierre Gasly dacht vanaf de vijfde startplek in Imola zijn ongelukkige seizoensopener in Bahrein te kunnen goedmaken. Met de plots invallende regen ging de Fransman echter volledig de mist in met zijn bandenkeuze: “Het was geen geweldige zondag.”

In Paddockpraat, de podcast van FORMULE 1 Magazine, vertelt André Venema hoe de keuze voor de blauwe fullwet-banden tot stand kwam. “Er zijn 22 engineers en eigenlijk was iedereen ervan overtuigd dat de intermediates de beste keuze was. Er was veel discussie, ook met Gasly en hij vond dat ze voor de wets moesten gaan. Men zag natuurlijk dat iedereen op de grid op intermediates stond en vond dat ze dat ook moesten doen.”

Het werd al snel duidelijk dat dit niet goede keus was, Gasly ondervond zelf ook dat hij zwaar in het nadeel was en zakte als een baksteen in de klassering. “Achteraf bleek dat wij vrijwel het enige team waren dat hiervoor ging en ik had op die set totaal geen grip”, vertelde hij naderhand. “Op een gegeven moment waren we de sigaar terwijl we wachtten totdat het circuit opdroogde.”

“We lagen op een gegeven moment zelfs laatste, wat je totaal niet verwacht als je vanaf de vijfde plek begint.” Ondanks alles wist Pierre Gasly dankzij straffen voor onder meer Kimi Räikkönen nog knap met een achtste plek enkele punten over te houden aan een frustrerende middag.

