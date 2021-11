Met twee keer de tweede tijd op de vrijdag heeft Pierre Gasly zijn ‘beste vrijdag van het seizoen’ gehad in Qatar, maar de Fransman wil nog niet meteen dromen van een wonder in de kwalificatie. Hij wil, net als in Mexico en Brazilië, Ferrari en McLaren verslaan.

Gasly was een van de grote verrassingen van de vrijdag in Qatar. Hij zette zijn AlphaTauri tweemaal op de tweede plek neer en was in de tweede vrije training, de meer representatieve sessie voor de kwalificatie en de race, slechts twee tienden langzamer dan Valtteri Bottas maar wel sneller dan Max Verstappen en Lewis Hamilton.

“Het was een erg goede vrijdag, de beste van het seizoen zou ik zeggen”, aldus Gasly. “In de auto zelf voelt het niet zo makkelijk, maar de rondetijden zien er echt goed uit. Ik denk dat we qua balans zelfs nog beter kunnen, dus we zullen daaraan werken.”

Een zeer goede dag dus voor Gasly, maar hij wil nog niet meteen dromen van een wonder in de kwalificatie. “Ons doel is natuurlijk om zo ver mogelijk vooraan te staan, maar we moeten realistisch blijven”, zegt Gasly. “We zien er zeer competitief uit, dus ik hoop dat we het weer tegen McLaren en Ferrari kunnen opnemen in de kwalificatie”, besluit de Fransman, die daar in Mexico en Brazilië in slaagde.