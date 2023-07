Pierre Gasly heeft een speciale actie georganiseerd ter herdenking van Antoine Hubert en Dilano van ‘t Hoff. De Alpine-coureur leidde verschillende mensen uit de paddock in een wandeling over het circuit van Spa-Francorchamps, de plek waar beide junior-coureurs om het leven kwamen.

Gasly en Hubert waren erg goede vrienden en groeiden samen op in het junioren-traject op weg naar Formule 1. Hubert was in 2019 onderdeel van de Alpine Academy en reed in de Formule 2 toen hij een afschuwelijk ongeluk meemaakte. Een botsing in de beruchte Eau Rouge-bocht op Spa zorgde voor zulke ernstige verwondingen dat hij anderhalf uur later dood werd verklaard. Eerder deze maand maakte de Nederlander Van ‘t Hoff een soortgelijk ongeluk mee, op ongeveer dezelfde plek, wat ook voor hem een dodelijke afloop had.

Sinds het ongeluk van Hubert heeft Gasly veel gedaan om zijn vriend te herdenken. Lange tijd reed hij met een eerbetoon aan Hubert op zijn helm of auto. Toen Gasly aangesteld werd als Alpine-coureur belde hij meteen de ouders van Hubert om het nieuws met hen te delen. Dit weekend voegt de Fransman daar nog iets nieuws aan toe: mensen uit de paddock van de Formule 1, 2 en 3 waren uitgenodigd om rond het circuit te lopen of te rennen ter herdenking aan de beide coureurs. Mensen droegen speciale shirts met een eerbetoon aan Hubert. Gasly zelf legde bloemen op de plek waar Van ‘t Hoff om het leven kwam.

Dankbaar

“Ik wil iedereen bedanken die meedeed vandaag”, schrijft Gasly op Instagram na afloop van het evenement. “Ik ben ontzettend trots op onze sport, dat we op dit soort momenten samen kunnen komen.” De actie was al ver voor het ongeluk van Van ‘t Hoff georganiseerd, maar er werd zonder aarzeling ruimte gemaakt voor de herdenking van de Nederlander. “Uiteindelijk zijn we maar een kleine groep mensen”, vertelt Gasly aan de verzamelde media. “Het belangrijkste is dat we dit soort momenten blijven voelen. We hebben een uniek leven, anders dan elk ander beroep ter wereld. Het is erg mooi dat we op dit soort bijzondere momenten een hechte gemeenschap vormen.”

Voor de aankomende Grand Prix van Nederland hebben wij een speciale editie van het FORMULE 1 Magazine samengesteld. Ter voorbereiding op de race op Zandvoort kun je nu alvast jouw exemplaar bestellen, die dan op 3 augustus wordt verstuurd (met gratis bezorging in heel Nederland). Met in deze editie onder andere:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!