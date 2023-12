Pierre Gasly acht de kans reëel dat hij tijdens zijn eigen Formule 1-carrière nog eens de strijd moet aangaan met een vrouwelijke coureur. “Het zou me zeker niet verbazen.”

Sinds Lella Lombardi in 1976 in Oostenrijk aan de start verscheen van een Grand Prix is er geen vrouw meer aan de start van een F1-races verschenen. Zij en Maria Teresa de Filippis zijn de enige twee vrouwen die in de F1 hebben geracet sinds het wereldkampioenschap in 1950 begon.

De afgelopen jaren zijn er door de FIA nieuwe pogingen gedaan om meer vrouwen aan te moedigen deel te nemen aan de autosport. Een volledig vrouwelijk eenzitterkampioenschap, W Series, werd in 2019 opgericht, maar ging vorig jaar ten onder. Een nieuwe serie voor vrouwen, gesteund door F1, werd vorig jaar opgezet. F1 Academy verschijnt volgend jaar uitsluitend in het voorprogramma van Grands Prix.

Gasly: ‘Ik denk dat het zeker mogelijk is’

Toch denkt Gasly dat hij het als coureur nog zal meemaken dat een vrouw haar opwachting maakt in de koningsklasse van de autosport. “Het zou me zeker niet verbazen”, zegt de Fransman van Alpine tegen racefans.net. “Ik denk dat het zeker mogelijk is. De FIA en ons team doen veel moeite om vrouwen in onze sportcategorie te ondersteunen. Ik weet zeker dat als een vrouw echt laat zien dat ze de snelheid en het talent heeft om bij de twintig beste coureurs ter wereld te horen, dat ze dan een kans krijgt.”

Gasly rijdt voor Alpine, dat in 2022 een programma met de naam ‘Rac(h)er’ lanceerde om meer vrouwen aan te moedigen deel te nemen aan de autosport als coureur, ingenieur of monteur. In het rijdersklassement van Alpine zitten verschillende vrouwelijke coureurs: Sophia Floersch, Abbi Pulling en verschillende karters.

