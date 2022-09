Pierre Gasly noemt de tweet van Alpine-reserve Oscar Piastri, waarin hij ontkende dat hij een contract had getekend bij Alpine voor 2023, een ‘gewaagde move’.

Het silly season is de afgelopen jaren nog nooit zo silly geweest als dit jaar. Met het afscheid van Sebastian Vettel na dit seizoen als aftrap begon het balletje te rollen. Fernando Alonso kondigde aan dat hij bij Alpine vertrekt en naar Aston Martin overstapt terwijl Alpine Oscar Piastri als vervanger aankondigde, maar de Australiër ontkende stellig een contract bij Alpine te hebben getekend. Hij zou namelijk op weg zijn naar McLaren, nu Daniel Ricciardo daar een jaar eerder dan gepland moet vertrekken.

Gasly, zelf ook onderwerp van gesprek in de transfersaga, heeft al het nieuws op de voet gevolgd. “Natuurlijk heb ik een oogje in het zeil gehouden omdat ik altijd wel volg wat er gaande is, en alles begon met de aankondiging van Seb die afscheid neemt en vervolgens Fernando met zijn aankondiging”, zegt Gasly.

Uiteraard waren die aankondigingen al groots, maar het nieuws rondom Piastri verraste Gasly het meest. “Ik vond het een behoorlijk gewaagde move van Oscar om een Formule 1-zitje af te wijzen terwijl je weet hoe lastig het is om hier te komen en gelieerd te zijn aan Alpine. Ik was dus best verrast door zijn move”, aldus de Fransman, die weet dat Piastri een jaar aan de zijlijn moest staan vanwege een gebrek aan zitjes.

Ondertussen worden de geruchten rondom Gasly zelf steeds hardnekkiger. Hij zette eerder dit jaar nog een handtekening onder een contract bij AlphaTauri voor 2023, al lijkt die niet helemaal waterdicht te zijn. Volgens The Race is Alpine namelijk tot een overeenkomst gekomen met Red Bull om de Fransman los te laten zodat hij de teamgenoot van Esteban Ocon kan worden. Toch benadrukt Gasly dat zijn situatie duidelijk is. “Ik sta voor volgend jaar onder contract bij AlphaTauri”, zegt Gasly. “Iedereen kent mijn contractsituatie en er is voor nu niets aan veranderd.”