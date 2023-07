Pierre Gasly is bepaald niet te spreken over het gedrag van de wedstrijdleiding tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Alpine-coureur vindt het onacceptabel dat Lance Stroll geen straf kreeg voor het verlaten van de baan. Na de race doet Gasly zijn beklag tegen de verzamelde media en roept hij op tot consequent gedrag van de wedstrijdleiding.

In de slotfase van de Grand Prix van Groot-Brittannië was Gasly verwikkeld in een duel met Stroll om de elfde plek. Stroll ging tijdens dat duel wijd en belandde buiten de baan. Desondanks ging hij Gasly wel voorbij, iets wat bij Gasly bepaald niet in goede aarde viel. De wedstrijdleiding keek naar het incident maar besloot dat er geen overtreding was begaan.

“Wat mij betreft was het overduidelijk”, stelt Gasly. “Het heeft altijd zo in de regels gestaan dat je niet van de baan af mag gaan als je daar een voordeel mee behaalt. In alles wat ik heb gezien is het duidelijk dat hij met vier wielen buiten de baan ging en mij voorbij ging. Dat lijkt mij toch echt een voordeel behalen.”

Het incident volgt een week na de Grand Prix van Oostenrijk, waarin meerdere coureurs bestraft werden voor het overschrijden van de baangrenzen. Gasly was een van de vele coureurs die daarvoor een tijdstraf ontving. “Vorige week nog kreeg ik vijftien seconden straf voor track limits, en nu verlies ik een positie omdat iemand over de track limits gaat en gebeurt er niets”, klaagt de Alpine-coureur. “Ik snap gewoon niet wat er allemaal gebeurt. Het is ontzettend oneerlijk dat het zo ongelijk is.”

‘Het is gewoon zwart-wit’

Het welbekende ‘leaving the track and gaining an advantage’ is iets wat inderdaad vaak wordt bestraft. Stroll kreeg uiteindelijk nog wel een straf van vijf seconden omdat hij een botsing met Gasly veroorzaakte tijdens hun duel. De Fransman had daar echter niets meer aan: de botsing beschadigde zijn ophanging dusdanig dat hij zijn Alpine mocht parkeren en de race verder op de schermen volgen.

“Het is heel simpel, zwart-wit. Je zit op de baan of je zit het niet”, oordeelt Gasly. “Als je er een voordeel van hebt, dan moet je de positie weer teruggeven. Het moet zo duidelijk zijn als maar kan, anders is er de volgende race weer verwarring. Ik zat nu drie rondes achter hem terwijl dat niet zo zou moeten zijn. Het enige wat ik vraag is dat het consequent is. Als je zulke dingen mag doen, dan prima, maar dan moet het ook voor iedereen toegestaan zijn.”

