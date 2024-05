Esteban Ocon heeft de schuld op zich genomen voor de botsing in ronde één tijdens de GP van Monaco. De twee Alpine-coureurs raakten elkaar bij Le Portier toen Ocon een poging waagde om zijn teamgenoot in te halen. Er was geen ruimte voor Pierre Gasly om zijn teamgenoot te vermijden. Ocon werd de lucht in gelanceerd, wat zoveel schade veroorzaakte dat het resulteerde in een uitvalbeurt voor de Fransman.

Teambaas Bruno Famin gaf Ocon de schuld van de botsing en noemde het incident “behoorlijk triest”. “Esteban’s aanval op Gasly was precies wat we niet wilden zien. In de eerste ronde bij Le Portier is niet de plek om een aanval te proberen en geen ruimte voor je teamgenoot laten. We zullen maatregelen nemen,” vertelde hij aan Canal+. Hij benadrukte dat het besluit over de consequenties van de actie snel zal volgen.

De botsing zorgde voor grote frustratie bij Gasly, die direct na de crash over de boordradio riep: “Wat deed hij?! Waarom probeerde hij me aan te vallen?! Oh mijn god! De hele auto is nu beschadigd!” De auto van Gasly kon, door de rode vlag door de crash van Pérez en beide Haas-coureurs, op tijd hersteld worden.

‘Ocon is verantwoordelijk’

Volgens de FIA-stewards was Ocon ook de schuldige in de situatie. Zij legden hem een tijdstraf op van 10 seconden, die na zijn uitvalbeurt werd omgezet in een gridstraf van vijf plaatsen voor de GP van Canada. “Het was duidelijk voor ons dat de botsing volledig werd veroorzaakt door de te ambitieuze inhaalpoging, van te ver terug, van auto 31 [Ocon] en daarom volledig verantwoordelijk is voor het incident.”

Esteban Ocon schreef later op sociale media een reactie waarin hij toegaf dat het incident zijn fout was. “De opening was uiteindelijk te klein en ik bied mijn excuses aan het team aan,” schreef de Fransman op Instagram. Daaraan voegde hij toe: “Hopend op een verdiende puntenfinish voor het team vandaag”. Het lukte Gasly uiteindelijk om een belangrijk puntje mee te pakken, hij eindigde als tiende in de race.

