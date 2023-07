Juist op het circuit waar zijn grote vriend Anthoine Hubert overleed (2019), mocht Pierre Gasly zaterdag een top-3 klassering vieren. Dat gegeven, plus het feit dat het hectische tijden zijn voor het team van Alpine, maakte de prestatie voor Gasly naar eigen zeggen een bijzondere.

De derde plek achter Max Verstappen en Oscar Piastri was voor de Fransman zijn beste prestatie sinds de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2021. “Heel bijzonder om hier derde te worden, ook in verband met Anthoine. Maar ik ben blij voor het hele team (waar veel wisselingen in de leiding zijn, red.). We hadden het vandaag goed voor elkaar in wisselende omstandigheden.”

Vroeg pitstop cruciaal

Vroeg de pits in voor andere banden was volgens Gasly cruciaal. “En daarna was het een kwestie van overeind blijven in de strijd om de derde plek.” Dat was zo simpel nog niet, vervolgde hij, wijzend op de druk van onder anderen Lewis Hamilton. “Ik heb me gefocust op het rijden, om ronden neer te zetten die zo ‘clean’ mogelijk waren. Dat heeft zich uitbetaald.”

