Valtteri Bottas maakt dit weekend zijn Formule 1-rentree namens Cadillac. Na een jaar op de reservebank bij Mercedes keert de goedlachse Fin terug op de grid. Tussen 2022 en 2024 reed hij zijn laatste drie seizoenen voor Sauber. Tijdens Bottas’ slotrace voor de Zwitserse renstal kreeg hij nog een gridstraf naar aanleiding van een incident met Kevin Magnussen. Die straf hoeft hij bij zijn rentree echter niet uit te zitten.

Tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi – tevens Bottas‘ laatste optreden voor Sauber – botste hij in bocht zes op de Haas-coureur. De stewards legden hem drie strafpunten én een gridstraf van vijf plaatsen op voor de eerstvolgende race. “Bottas schatte zijn remmanoeuvre ernstig verkeerd in en botste daarbij op Magnussen”, luidde het officiële rapport. “Magnussen bevond zich op de normale racelijn.” Omdat Bottas na het incident uitviel, kon hem geen tijdstraf meer worden opgelegd. De stewards achtten een gridstraf daarom passend.

Aangezien Bottas in 2025 geen racestoeltje had, bleef de sanctie aanvankelijk boven de markt hangen. Verwacht werd dat hij bij zijn comeback met Cadillac in Melbourne alsnog vijf plaatsen zou worden teruggezet op de startgrid. Recente reglementswijzigingen brengen echter uitkomst: een dergelijke gridstraf vervalt automatisch na twaalf maanden, ook met terugwerkende kracht. Goed nieuws dus voor Bottas, die na een jaar langs de zijlijn direct een sterke indruk zal willen maken bij zijn nieuwe werkgever.

