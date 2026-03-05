Carlos Sainz doet alvast een eerste voorspelling voor het 2026-seizoen. De Spanjaard werd voorafgaand aan de eerste Grand Prix van het jaar in Melbourne gevraagd wie van zijn medecoureurs in 2026 de meeste kans maakt op de wereldtitel. De Spanjaard doet gebaseerd op zijn bevindingen tijdens de testdagen in Bahrein alvast een gokje: ‘George Russell of Max Verstappen’.

De Formule 1 begint dit weekend aan de eerste race van het seizoen in Melbourne. Het is ook na de testdagen in Barcelona en Bahrein nog onduidelijk wie van de teams de favoriet zal zijn tijdens het komende seizoen. Door het gloednieuwe 2026-reglement en vermoedelijk ‘sandbagging’ tijdens de testweken, blijft het nog gissen wat de pikorde gaat zijn. Carlos Sainz durft echter wel een klein gokje te wagen.

Sainz werd in de Beyond the Grid-podcast gevraagd wie van de coureurs dit jaar het kampioenschap kan winnen. “Ik geef je twee namen, oké?” vroeg de Spanjaard. “George Russell of Max Verstappen.” De Williams-coureur kreeg vervolgens de vraag of hij zijn keuze kon toelichten. “Nee, dat kun je niet vragen”, grapte Sainz, die er alleen aan toevoegde: “Dit is gebaseerd op wat ik zag tijdens drie testdagen in Bahrein.”

Williams

De Williams-coureur staat aan de vooravond van zijn tweede seizoen bij de Britse renstal. Williams kende in 2025 – mede dankzij de komst van Sainz – het beste seizoen in jaren, en eindigde zelfs op plek vijf in het constructeurskampioenschap. Voor de Spanjaard is het doel voor 2026 duidelijk: “Progressie. Maakt niet uit op welk gebied, we moeten overal progressie blijven maken. Ik ga niet te veel naar de resultaten kijken, want als er één jaar is waarin het moeilijk is om resultaten te behalen en te beoordelen waar iedereen staat, dan is het wel dit jaar.” Sainz hoopt in ‘drie, vier jaar tijd’ wel voor het kampioenschap te kunnen vechten met Williams.

