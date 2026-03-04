Oscar Piastri verwacht niet dat zijn team McLaren de favoriet is voor de wereldtitel dit jaar. Wie dat wel is, kan volgens de Australiër gedurende het seizoen zelfs nog veranderen. De McLaren-coureur denkt namelijk niet dat tijdens de Grand Prix van Australië al wordt bepaald welk team het meest succesvol zal zijn onder de nieuwe reglementen. “Twaalf maanden geleden waren we sterker”, stelt hij.

McLaren staat er goed voor, maar de concurrenten lijken voorlopig een kleine voorsprong te hebben – dat is de voorlopige conclusie van Oscar Piastri voor 2026. Volgens de negenvoudig racewinnaar is het nog onduidelijk waar de Britse renstal exact staat richting de seizoensopener. “Ik denk dat we op dit moment wel meedoen, maar we zullen het snel genoeg zeker weten. We staan niet op dezelfde plek als twaalf maanden geleden, toen hadden we het gevoel dat we het sterkst waren. Ik zou zeker niet zeggen dat we de favoriet zijn om te winnen”, vertelt Piastri aan Sky Sports F1. Hij benadrukt daarnaast dat dit seizoen niet tijdens de eerste race al wordt beslist welk team de snelste of beste is.

‘Lange termijn’

Om mee te doen voor de overwinningen benadrukt de McLaren-coureur dat er nog wel het een en ander aangepast moet worden aan de MCL40. “Met een regelwijziging zijn er verschillende richtingen die je kunt inslaan. We hebben waarschijnlijk een paar teams gezien die een ander pad hebben gekozen. Het wordt interessant om te zien welk concept uiteindelijk het beste blijkt te zijn”, aldus Piastri. Dat de Britse renstal niet stil zit, laat de coureur merken. “Eén ding is zeker, ik weet hoe deskundig ons team is, vooral de engineers. De afgelopen jaren hebben we laten zien hoe snel we zaken kunnen omdraaien. Ongeacht welke regels ons worden opgelegd, we zullen er wel komen. Er komt veel ontwikkeling en veel leren bij kijken, vooral voor ons als coureurs. Wie dat het snelst onder de knie krijgt in dit lange seizoen, zal op de lange termijn bovenaan staan.”

De Australiër – die aankomend weekend voor eigen publiek racet – geeft aan dat het circuit van Albert Park een uitdagend circuit is. Mede door de lay-out, maar ook op het gebied van de nieuwe krachtbronnen die gelijk verdeeld zijn tussen de verbrandingsmotor en elektrische energie. “Melbourne wordt een unieke uitdaging. Verschillende circuits zullen met deze auto’s uitdagend zijn, vooral als het gaat om het managen van de motor en batterij. Het wordt hoe dan ook een complexe race”, concludeert Piastri.

‘Bij de grote vier’

Ook McLaren-CEO Zak Brown ziet dat zijn team nog door moet ontwikkelen. Tijdens de wintertest in Bahrein gaf hij al aan dat de Britten in de top-vier zitten, maar ziet Ferrari en Mercedes voorlopig als de favorieten. “Ik denk dat we bij de grote vier zullen horen, want we hebben een goede bolide gebouwd. Ferrari en Mercedes zien er sterk uit. Van Red Bull hebben we waarschijnlijk nog niet alles gezien. Het wordt een lang seizoen met veel ontwikkeling”, geeft Brown aan.

