Charles Leclerc mag zondag de beste startplek innemen voor de Grand Prix van België. De coureur van Ferrari eindigde in de kwalificatie op de tweede plaats achter Max Verstappen, maar de Nederlander heeft een gridstraf aan zijn broek wegens het wisselen van zijn versnellingsbak.

“Dit was geen slechte kwalificatie voor ons”, aldus Charles Leclerc. “De omstandigheden waren natuurlijk lastig en het was sowieso hard werken in de laatste weken, omdat de auto niet goed voelde. Pole was niet mogelijk vandaag, maar dit was prima.”

‘Goed uitgangspunt’

Ferrari besloot in de laatste fase van de laatste sessie z’n twee coureurs als eersten naar buiten te sturen, maar dat bleek niet de juiste keuze. Op een opdrogende baan waren de coureurs achter de Ferrari-piloten in het voordeel, maar uiteindelijk was alleen Max Verstappen sneller. “We gingen iets te vroeg naar buiten voor de laatste run, we hadden iets dichterbij kunnen staan, maar dit is een goed uitgangspunt voor de race van zondag.”

De Grand Prix van Nederland komt eraan en wij zijn er helemaal klaar voor! Pre-order alvast jouw exemplaar van de speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine. Bestel hem nu en dan wordt hij op 3 augustus verstuurd, met gratis bezorging in heel Nederland! In deze editie alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, met onder andere:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!