Het team van Mercedes kwam dit seizoen niet goed uit de startblokken. Ook al waren er flink wat lichtpuntjes tijdens de Grand Prix van Australië, zoals de podiumplek voor Lewis Hamilton, toch is het team er niet gerust op dat ze deze lijn kunnen doortrekken. Daarom is het alle hens aan dek voor het Duitse team, ook tijdens de komende paasperiode.

“De paasperiode is een werkperiode als alle andere”, vertelde technisch directeur James Allison tijdens de afgelopen debrief in Australië. “Wat gaan we doen? Nou, in de windtunnel zo hard werken als we kunnen om meer downforce te vinden, en we zullen zo hard mogelijk werken in de tekenkamer om de dingen die we een paar weken geleden vonden in de windtunnel om te zetten in prestaties die we kunnen leveren op het circuit.”

“We zullen ook werken aan een aantal verschillende ophangingscomponenten waarvan we denken dat ze de onderliggende balans van de auto zullen verbeteren en hem beter bestuurbaar zullen maken. Hierdoor krijgen de coureurs meer vertrouwen om tot het uiterste te gaan.” Allison gaf verder aan dat het team zich met behulp van de simulators zo goed mogelijk wil voorbereiden op de komende raceweekenden en dat dit met name voor Baku erg belangrijk is.

