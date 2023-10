Max Verstappen, George Russell en Fernando Alonso zaten zaterdagavond nog even in de rats, nadat ze door de wedstrijdleiding waren verhoord. Het drietal zou tijdens de kwalificatie andere coureurs hebben gehinderd. Uiteindelijk kreeg niemand een straf opgelegd.

Zoals al vaker dit jaar was het bij de eerste twee kwalificatiesessie druk bij de uitgang van de pitstraat. Coureurs proberen er bewust een gat met hun voorganger te creëren om vrij baan te hebben bij het uitvoeren van de snelle, geklokte ronde. Verstappen was er in Q1 eentje van. Hij stond te lang stil en moest daarover naderhand uitleg geven, net als Russell en Alonso. Zonder verdere gevolgen.