Gijs van Lennep laat er geen twijfel over bestaan: Max Verstappen pakt dit jaar zijn vijfde wereldtitel. De voormalig Formule 1-coureur ziet progressie bij Red Bull en met ‘Max zijn pakkie an’ in aantocht, vormt de achterstand in het kampioenschap volgens hem geen obstakel. “Hij is gewoon de allerbeste.”

Voor viervoudig wereldkampioen Max Verstappen lijkt een vijfde titel voorlopig buiten bereik. Zijn achterstand op WK-leider Oscar Piastri bedraagt 43 punten en op nummer twee Lando Norris 21 punten. Toch is voormalig Formule 1-coureur Gijs van Lennep ervan overtuigd dat Verstappen uiteindelijk tóch zijn vijfde wereldtitel zal veroveren en daarmee Michael Schumacher zal evenaren met vijf opeenvolgende kampioenschappen.

Komende zondag staat de Grand Prix van Oostenrijk op het programma, de elfde race van het seizoen. Van Lennep heeft goede hoop op een ommekeer. “En ik mag hopen dat het daar opnieuw een beetje beter gaat. Het lijkt al wat beter te gaan en ze zijn ook echt niet gek daar bij Red Bull, maar het moet nóg ietsje beter”, vertelt Van Lennep tegenover RacingNews365. “Nu is de Red Bull Ring wel een circuit met veel lange bochten en dat is wel Max zijn pakkie an. Laten we hopen dat hij weer eens wint. Natuurlijk won hij vrij recent nog (op Imola, red.), maar hij heeft nog wat punten in te halen.”

Wereldkampioen

Van Lennep erkent dat de situatie inmiddels flink is veranderd ten opzichte van twee jaar geleden, toen Verstappen met overmacht richting zijn derde titel reed. Toch hoeft dat volgens de tweevoudig Le Mans-winnaar geen probleem te zijn. “Dat is helemaal niet erg, als hij aan het einde van het jaar maar net ver genoeg naar voren staat”, stelt Van Lennep. Op de vraag of het realistisch is dat Verstappen alsnog kampioen wordt, klinkt geen spoor van twijfel in zijn stem. “Ja, zeker, Max Verstappen wordt wereldkampioen, absoluut. Hij is gewoon de allerbeste. En natuurlijk, als je pech hebt, heb je pech. Maar rijdt hij voorop in de schone lucht, dan zoekt de rest erachter het maar uit, dan gaat het gewoon goed.”

