Nikita Mazepin ontbreekt in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Qatar. Haas heeft bekendgemaakt dat zij een chassiswissel moeten uitvoeren waardoor de Rus vanaf de zijlijn moet toekijken.

Mazepin eindigde de eerste vrije training als twintigste. De Rus was acht tienden langzamer dan teamgenoot Mick Schumacher, die in de slotfase van de sessie nog een uitstapje maakte door de grindbak. Niet alleen Schumacher, maar ook Mazepin had enkele momentjes waarbij hij naast de baan schoot. Op het Losail International Circuit wachten dan enkele gemene kerbstones die de auto kunnen beschadigen.

Mazepin liep tijdens die eerste vrije training ook ‘substantiële schade aan de vloer’ op, liet Haas al weten. Nu maken zij ook bekend dat als gevolg daarvan een nieuw chassis nodig is. Het team werkt momenteel aan die wissel, waardoor Mazepin de tweede vrije training in Qatar moet missen.

Heel ideaal is de situatie niet te noemen voor Mazepin. Op het voor de Formule 1 nieuwe circuit is elke minuut cruciaal om de afstelling te optimaliseren. Hij zal het dit weekend dus met een uur minder oefenen moeten doen.