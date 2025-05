“Een beetje”, zo luidde het antwoord van Max Verstappen donderdag in Imola op de vraag wat hij van de updates aan de RB21 verwacht. Helpen doet het zeker, de regerend wereldkampioen werkt er samen met Red Bull hard aan om de auto te verbeteren. “Al een paar races hebben we updates, we maken stappen.” Maar, zo waarschuwt de Nederlander opnieuw, het gat naar McLaren is niet zomaar gedicht. Als dat überhaupt al gaat lukken.

Zondag zegevieren tijdens de GP van Imola op basis van de snelheid in de race? Nee, dat lijkt bijna onmogelijk voor Verstappen – en alle anderen die niet in een McLaren rijden. In Miami lieten Oscar Piastri en Lando Norris tijdens de vorige wedstrijd maar weer eens zien hoe snel de MCL39 is. “Zeker qua racepace”, aldus Verstappen. “Ik denk dat het deprimerend was om te zien voor ieder ander team.”

Updates zoals in Imola zijn er en blijven er komen voor Verstappen en teamgenoot Yuki Tsunoda. “Daar ligt het ook niet aan, we doen ons best.” En de aanstaande veranderingen rond de flexibele vleugels? “Ook die veranderingen (er gaan nieuwe regels in vanaf de Spaanse Grand Prix begin juni, red.) gaan ons niet zomaar acht tienden of zelfs een seconde brengen ten opzichte van McLaren.”

Hoop doet leven, ook bij Verstappen. En dus is er heus wat mogelijk zondag. Bijvoorbeeld door een goede kwalificatie, de sessie waarin hij eerder dit seizoen al enkele keren de beide McLarens de baas was. Dat zou ook dit circuit een goede zaak zijn, want heel gemakkelijk inhalen is het in Imola niet.

