Flavio Briatore heeft scherp uitgehaald naar de oorzaken van de sportieve neergang van Alpine in de Formule 1. “We zijn hier om te winnen. We zijn hier niet om de toerist uit te hangen en de wereld rond te reizen”, zo stelt hij onder andere.

De huidige situatie valt Briatore zichtbaar zwaar. Afgelopen seizoen als tiende en laatste in het constructeurskampioenschap. En van de rijders die in actie kwamen (Pierre Gasly, de voortijdig vervangen Jack Doohan en zijn opvolger Franco Colapinto) scoorde Gasly de meeste punten, maar veel waren het er niet: 22. Daarmee eindigde de Fransman slechts als achttiende in het WK.

“Deze situatie is erg moeilijk voor ons. Ik ben het niet gewend. Twintig jaar geleden misschien wel, maar nu is elke zondag een marteling. Je hebt geen enkele kans. Je komt op circuits aan en ziet de monteurs de garage opbouwen, keihard werken. Dan zie je al die mensen hun uiterste best doen en heb je niet de mogelijkheid om van de race te genieten of naar huis te gaan met punten. Dat is enorm frustrerend. Ik hoop dat we komend seizoen alles dubbel en dwars terugbetalen”, aldus Briatore in gesprek met The Race.

‘Het bleek een onderschatting’

Alpine besloot al vroeg in 2025 de ontwikkeling van de auto stil te leggen om zich volledig te richten op het reglement van 2026, wanneer het team overstapt op Mercedes-motoren. Een keuze die volgens Briatore noodzakelijk was, maar verkeerd uitpakte.

“We hebben niet de capaciteit om de auto van 2025 én die van 2026 te ontwikkelen. Dat was onze overtuiging toen we de beslissing namen, maar het bleek een onderschatting, omdat iedereen beter werk heeft geleverd dan wij. In het begin was onze auto nog P6, P5 op de grid. Daarna heeft iedereen de auto enorm verbeterd, meer dan wij. Daarom hebben we op een gegegeven moment het risico genomen om alle inspanning in de auto van 2026 te stoppen.”

Naast de technische kant wijst Briatore ook op structurele problemen in de organisatie. Het gebrek aan stabiel en dagelijks management heeft volgens hem jarenlang een negatieve rol gespeeld. “Het team werd geleid door mensen uit Frankrijk, uit Parijs. De Formule 1 is al moeilijk genoeg om dag tot dag te managen in Enstone. De Formule 1 vanuit Parijs managen is onmogelijk.”

‘Je moet Formule 1 serieus nemen’

De meest gevoelige kwestie blijft volgens Briatore echter de motor. Renault slaagde er in het hybride tijdperk nooit in om een duidelijke referentie te worden.

“Met de nieuwe motorregels nam Renault het destijds misschien niet serieus genoeg om de kosten te maken die de federatie verlangde. Iedereen investeerde enorm veel geld: Mercedes, Honda en Ferrari. Renault dacht: zo is het ook goed. Ik wijs niemand met de vinger, ik denk dat het gewoon zo is gelopen. In die tijd was Carlos Ghosn president en misschien had het management niet de moed om hem duidelijk te maken dat je de Formule 1 serieus moet nemen. Nu zien we het resultaat.”

‘Bij Benetton lachten mensen ons uit’

De overstap naar Mercedes-motoren ziet Briatore dan ook als een rationele, geen emotionele beslissing. “Als je competitief wilt zijn, moet je hetzelfde wapen hebben als iedereen.”

Ondanks de omvang van de uitdaging blijft Briatore onverstoorbaar. “Het is een enorme, enorme uitdaging. Maar ik heb nog nooit een kleine uitdaging gehad. Bij Benetton lachten mensen ons uit omdat we een T-shirtfabrikant waren. En ondertussen wonnen we races, zonder autosport in onze genen.”

