Charles Leclerc slaagde er zaterdag niet in om zich in Monaco op de eerste startplek te kwalificeren. Poleposition ging naar Lando Norris, die een nieuw ronderecord vestigde op het historische stratencircuit. Nadat Leclerc tijdens de vrije trainingen driemaal tekende voor de snelste tijd, gaf hij toe dat hij geen antwoord had op de McLaren van zijn Britse concurrent – ook niet in ‘zijn’ Monaco.

“Je wilt altijd meer doen”, verzuchtte Charles Leclerc na afloop van de kwalificatie in Monaco, “maar uiteindelijk zat er gewoon niet meer in vandaag. Mijn eerste snelle rondje in Q3 was al best wel slecht, dus dan raak je ook vertrouwen kwijt voor de tweede omloop. Het is gewoon niet anders.” De Monegask schaarde zich achter Lando Norris, maar voor Oscar Piastri, die de derde tijd noteerde. Teamgenoot Lewis Hamilton volgt op de vierde plek.

“Het is wat het is”, besloot Leclerc, die vorig jaar nog zijn eerste thuiszege vierde in Monaco. “Het is wel frustrerend, zeker omdat we dit jaar gewoon niet een auto hebben die races kan winnen. Op dit circuit is de auto wel heel goed, maar vanaf de tweede plek wordt het lastig om te winnen. Ik hou van stratencircuits en ik hou van all-in gaan en risico’s nemen in de kwalificatie. Soms betaalt zich dat uit, soms niet. Dat gezegd hebbende, was het vandaag sowieso uitdagend geworden.”

