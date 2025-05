Lando Norris heeft de beste papieren om morgen de Grand Prix van Monaco op zijn naam te schrijven. De Brit van McLaren is zaterdagmiddag in het prinsdom sensationeel de snelste. Hij verbetert in een enerverende kwalificatie het belegen ronderecord van zijn landgenoot Lewis Hamilton tot 1.09,954.

Vorig jaar won Charles Leclerc de race in zijn woonplaats nog, ditmaal blijft de Monegask van Ferrari steken op de tweede tijd. Max Verstappen besluit de kwalificatie met de vijfde tijd. Voor Mercedes verloopt de kwalificatie in het prinsdom ronduit dramatisch. Kimi Antonelli crasht in Q1, George Russell valt uit met motorpech in Q2.

Hierbij, de kwalificatie voor de GP van Monaco in vogelvlucht.

Q1: Kimi Antonelli in de fout

Max Verstappen gaat in de stralende zon als laatste naar buiten voor de kwalificatiesessie in zijn woonplaats. In zijn eerste snelle lap nestelt hij zich meteen aan kop van de tijdenlijst. Maar op de steeds sneller wordende baan is het voortdurend stuivertje wisselen en zeggen tijden nog weinig. In de laatste fase heeft Charles Leclerc, vorig jaar winnaar van zijn thuisrace, de snelste tijd op zijn naam staan (1.11,229).

Achteraan is het dringen geblazen om de eerste schifting in Q1 te overleven. Pierre Gasly wordt dwarsgezeten door Lance Stroll en uit zijn ongenoegen over de boordradio. In de laatste snelle ronde van iedereen staat de druk er vol op, als Kimi Antonelli in zijn Mercedes bij het uitkomen van de tunnel in de fout gaat en de muur raakt. De rode vlag betekent einde Q1. Leclerc houdt de snelste tijd, voor respectievelijk Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen. Antonelli (vijftiende tijd) mist Q2 vanwege schade aan zijn auto.

Afvallers Q1: Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Pierre Gasly, Lance Stroll en Franco Colapinto.

Q2: George Russell zorgt voor tweede rode vlag

Met enige vertraging wordt de kwalificatie hervat, waarbij enkelen (Leclerc, Hamilton, Albon, Sainz en Russell) kiezen voor de medium compound. Verstappen daarentegen rijdt gewoon op nieuwe softs naar buiten. Norris neemt al snel de eerste tijd van de dag onder de 1.11 minuten voor zijn rekening (1.10,959), vlak voor Verstappen (1.11, 124) maar meteen daarna wordt de sessie stopgezet vanwege een technisch probleem aan de Mercedes van George Russell. Zijn motor houdt het voor gezien na bocht 1, de auto valt uiteindelijk stil in de tunnel. En vanzelfsprekend komt wederom de rode vlag tevoorschijn.

Na de hervatting neemt Ferrari met Leclerc (1.10,581) en Hamilton (1.10, 883) het initiatief over. Ze doen dat als de Red Bull van Verstappen nog in de garage staat. Even later komt de viervoudig wereldkampioen alsnog naar buiten voor één snelle ronde. Het wordt geen foutloos ronde en hij toucheert ogenschijnlijk zeer lichtjes de muur, maar hij verbetert zich wel tot de derde tijd (1.10,875) op dat moment, net achter Norris en Leclerc. Verstappens teamgenoot Tsunoda sneuvelt met de twaalfde tijd.

Afvallers Q2: Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg, George Russell, Kimi Antonelli.

Q3: Norris verbetert ronderecord Monaco

Oudgediende Fernando Alonso begint als eerste aan de laatste twaalf minuten van de kwalificatiesessie, Max Verstappen gaat als laatste naar buiten. Zijn eerste snelle run gaat in 1.10, 669, achter respectievelijk Norris, Piastri en Leclerc.

Daarna maakt het hele veld zich op voor het ultieme rondje, waarbij Lando Norris in tweede instantie aan het langste eind trekt. In zijn derde snelle run verbetert hij het oude ronderecord van Lewis Hamilton (1.10,166) tot 1.09,954! Het volstaat ruimschoots voor pole position. Verstappen moet door een tegenvallende tweede sector uiteindelijk genoegen nemen met de vijfde tijd.

Top-10: Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Isack Hadjar, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Liam Lawson, Alexander Albon.

De Grand Prix van Monaco begint zondag om 15.00 uur. Overigens geldt voor Oliver Bearman (Haas) en Lance Stroll (Aston Martin) dat ze nog een gridstraf moeten inlossen, van respectievelijk tien plekken en één plek. Zij starten om die reden naast elkaar vanaf de laatste startrij. Voor het eerst zijn tijdens de race twee pitstops verplicht.

