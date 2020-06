‘Geheime test’ Hülkenberg met Lamborghini op Nürburgring

Voormalig Formule 1-coureur Nico Hülkenberg heeft een ‘geheime test’ afgewerkt op de Nürburgring met een Lamborghini Huracan GT3. Dat bericht Motorsport-Total.

Of de test serieus te nemen valt en tot meer leidt, is echter een tweede: Hülkenberg was onlangs door GT-coureur en -teameigenaar Danny Kubasik op YouTube uitgedaagd tot ‘een duel’ op het Grand Prix-circuit van de Nürburgring. Een mix van een publiciteitsstunt en een lolletje, want door de coronacrisis ligt de Duitse GT-racerij stil.

Afgelopen vrijdag en zaterdag kon er echter wel weer door Kubasiks GT3-team mcchip-dkr getest worden op de Nürburgring, met Hülkenberg die achter het stuur van de Lamborghini Huracan GT3 is gekropen. Hij maakte gelijk indruk op Kubasik: “Nico was zo snel als je maar met een GT3 op dit circuit kan zijn en gaf goede feedback”, vertelt hij Motorsport-Total.

Hülkenberg en Kubasik zouden hun grenzen en aandacht na de test op de Formule 1-versie van de Nürburgring nog verlegd hebben naar de Nordschleife, dit keer met enkele Porsche GT2 MR-auto’s. Het ‘duel’ is echter nog niet uitgevochten, daar was het volgens Kubasik niet de juiste gelegenheid voor, al zint hij er nog wel op. En of we Hülkenberg dit jaar misschien in een GT3-bolide zien racen? De deur staat bij zijn team open, wat Kubasik betreft.

Hülkenberg heeft overigens ervaring in de endurance-racerij: in 2015 won hij de 24 Uur van Le Mans met Porsche. Dat was dan wel in een LMP1-bolide, niet in een GT-auto.

