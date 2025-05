Opnieuw een flinke tik voor Lando Norris: de McLaren-coureur kwam niet verder dan de vierde plaats in de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Achteraf maakt hij een gelaten indruk. “Elk weekend hetzelfde verhaal.”

“Het ging goed tot de laatste twee rondes (in Q3, red.). Ik was gewoon niet snel genoeg”, aldus een zelfkritische Lando Norris tegenover F1 TV. Gevraagd naar de oorzaak, zei de Brit: “Geen idee. De laptime komt gewoon niet. Het is elke week hetzelfde verhaal. Het is gewoon niet genoeg.”

Norris kijkt somber naar zijn podiumkansen in de race en heeft nauwelijks hoop. “Niet veel”, zei hij. “Ik denk niet dat onze snelheid veel beter is dan die van de andere teams. Ik ben hier om te winnen, maar op dit moment heb ik daar niet veel kans op. Als ik op het podium kan komen, zou dat wel leuk zijn.”

