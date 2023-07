Oscar Piastri kijkt met gemengde gevoelens naar zijn vierde plek in de Grand Prix van Groot-Brittannië. In een bericht op de officiële website van McLaren kijkt Piastri zelf terug op zijn beste resultaat in de Formule 1 tot nu toe.

Piastri begon de race vanaf de derde plek en kon in de openingsfase zelfs Max Verstappen nog even uitdagen. De Nederlander wist echter snel genoeg de leiding terug te pakken en een gat naar achteren te slaan, waarna Piastri en zijn teamgenoot Lando Norris lange tijd op respectievelijk de derde en tweede plek reden. Pas nadat het veld door elkaar gehusseld werd tijdens een safety car situatie verloor Piastri die derde plek aan Lewis Hamilton. Uiteindelijk finishte de Australiër als vierde.

“Het is een geweldig resultaat!” blikt Piastri zelf terug. “Natuurlijk was het met de safety car een beetje frustrerend. Ik dacht heel lang dat we op koers waren voor een podium, dus het doet wel een beetje pijn. Maar ik ben heel, heel erg blij dat het de pijn is van een gemist podium. Als je kijkt naar waar we eerder dit jaar stonden, dan is dit erg prettig. Geweldig resultaat voor het hele team. Het voelde erg goed om weer in de voorhoede te kunnen rijden en ik kan niet wachten om dat opnieuw te doen.”

Hulde van de teambaas

Teambaas Andrea Stella deelt in de gevoelens van zijn coureur. “Het is erg jammer voor Oscar, hij had op het podium moeten staan. Maar de timing van de safety car zorgde ervoor dat we een plek kwijtraakten en hij uiteindelijk vierde werd. Dat neemt echter niets weg van hoe goed hij dit weekend was en hoe geweldig hij reed in de race. Ik ben erg blij voor Lando. Hij had een prachtig moment met zijn thuispubliek na een geweldige prestatie.”

Door de resultaten in de race staat McLaren nu op de vijfde plek bij de constructeurs, vlak boven rivaal Alpine. Het gat naar voren wordt nog wel wat lastig te overbruggen: Ferrari staat met bijna honderd punten voorsprong op de vierde plek.

