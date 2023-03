Ondanks de tweede plek in de kwalificatie voor de GP van Saoedi-Arabië is Charles Leclerc niet helemaal tevreden. Het tempo van de Ferrari is dit weekend weer niet waarop hij hoopte. Ook zondag wordt het niet gemakkelijk: door een gridstraf van tien plaatsen start hij als twaalfde: “We moeten blijven pushen.”

De Monegask koestert ondanks alles de hoop om morgen op het podium te staan. “Het is moeilijk, maar zeker niet onmogelijk. Het tempo van iedereen ligt dicht bij elkaar. Behalve van Red Bull. Hun auto is van een andere planeet.”

Teamgenoot Carlos Sainz start morgen op plaats vier. Het kon volgens hem beter, maar door problemen met banden en de balans van de auto was het lastig voor de Spanjaard. Over de race-pace van morgen maakt hij zich naar eigen zeggen geen zorgen. Ook teambaas Fred Vasseur is daar positief over. “Het is een lange race, waarin veel mogelijk is”, zei hij tegen Viaplay.

Gridstraf Leclerc

Vorig raceweekend in Bahrein verliep niet als gehoopt voor Ferrari. Op de ochtend voor de race verving het team daar de controle electronics in de bolide. Niet met het gehoopte resultaat, want de SF-23 viel in ronde 39 uit door een probleem in ditzelfde component. Een derde keer vervangen was de enige oplossing, terwijl dat maar tweemaal per seizoen is toegestaan.

Het gevolg voor Leclerc? Tien plaatsen straf en daardoor geen tweede, maar een twaalfde startplaats zondag op de grid in Jeddah.