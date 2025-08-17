Mercedes-coureur George Russell kijkt met tevredenheid terug op de transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari en de komst van tienersensatie Kimi Antonelli. Hamilton maakte dit seizoen zijn debuut bij de Scuderia, na dertien jaar en zes titels bij Mercedes. Volgens Russell, die in 2022 aansloot bij het team uit Brackley en sindsdien worstelt met het gebrek aan competitiviteit, waait er nu een frisse wind door het team.

In een interview met Autosport.com schetst Russell hoe de dynamiek bij Mercedes veranderde na het vertrek van Hamilton. “Het gevoel binnen het team is anders”, legde hij uit. “Maar uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om prestaties. We zijn dit jaar goed begonnen, maar daarna in een mindere fase beland”, gaf hij toe. De Brit won dit seizoen de Canadese GP en eindige al meerdere keren op het podium, maar kon in de laatste Grands Prix maar moeilijk meekomen met zijn rivalen.

“Natuurlijk zitten er altijd voor- en nadelen aan een grote verandering binnen een team. Maar het vertrek van Lewis (Hamilton, red.) was goed voor hem én goed voor ons; het betekende een nieuwe start”, vervolgde Russell optimistisch. “Soms moet je een patroon doorbreken om weer op het goede spoor te komen.” Voor Hamilton pakt de overstap voorlopig minder goed uit. De zevenvoudig wereldkampioen verkeert in een vormdip en richt zijn pijlen inmiddels op 2026, wanneer de nieuwe motorreglementen van kracht worden.

Antonelli

Antonelli, het Mercedes-talent dat Hamilton opvolgde, kende eveneens ups en downs. Na een indrukwekkende seizoensstart tastte een downgrade aan de achterwielophanging zijn vertrouwen aan. Nu het team is teruggekeerd naar de oude specificaties, heeft Russell hoge verwachtingen voor de tweede seizoenshelft – ook van zijn jonge teamgenoot. Bovendien vindt hij de kritiek op Antonelli buiten proportie. “Feit is dat zijn tempo ten opzichte van mij niet is veranderd”, benadrukte Russell. “In Canada stond ik op poleposition en kwalificeerde hij zich als vierde, met een verschil van zes tienden. In België haalde ik Q3 en viel hij uit in Q1, maar het verschil was slechts drie tienden.”

“Mensen kijken alleen naar het eindresultaat, maar vergeten dat hij nog steeds stappen zet, ook al zijn wij als team achteruitgegaan”, voegde Russell eraan toe. “In dit veld kan één tiende zomaar zes of zeven startplekken betekenen.” De viervoudig Grand Prix-winnaar besloot met de geruststelling dat de recente misstappen van Mercedes geen invloed hebben op de ontwikkeling van de auto voor 2026. “Natuurlijk is dit gebrek aan prestaties niet ideaal, maar eerlijk gezegd werkt 95 procent van ons personeel al aan de wagen van volgend jaar”, legde hij uit. “Die krijgen niets mee van emoties uit het huidige seizoen.”

