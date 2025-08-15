George Russell verlangt ernaar om mee te strijden om het wereldkampioenschap. De Brit werd aan het begin van zijn Formule 1-carrière uitgeleend aan Williams en zag ‘zijn’ Mercedes de sport domineren. Toen hij zich in 2022 eindelijk bij de Silberpfeile voegde, had het team echter moeite met de nieuwe reglementen en deed het niet langer mee om de eindzege. In zijn vierde seizoen bij Mercedes snakt Russell meer dan ooit naar een titelgevecht.

Terwijl rivalen Lando Norris en Max Verstappen weten hoe het voelt om een gooi te doen naar het wereldkampioenschap, wordt het geduld van George Russell steeds verder op de proef gesteld. Bij Mercedes won hij tot nu toe ‘slechts’ vier Grands Prix en veroverde hij zes polepositions. Hij beseft dat zijn potentieel mogelijk onbenut blijft zolang Mercedes er niet in slaagt een competitieve bolide te bouwen.

Het Engelse Autosport.com vroeg hem of het lange wachten op een titelstrijd hem nog steeds motiveert. “Jazeker, ik ben hongeriger dan ooit”, reageerde Russell resoluut. Toch gaf hij toe dat het geduld wordt getest. “Ik had gehoopt dat ik nu, na zeven seizoenen, minstens één jaar voor het kampioenschap had kunnen vechten. Toen ik bij Mercedes kwam, dachten we dat elk jaar een titelstrijd zou zijn. Helaas is dat niet zo gelopen.”

‘De aard van de Formule 1’

Russell wees erop dat ook andere generatiegenoten pech hebben gehad. “Voor Charles (Leclerc, red.) geldt hetzelfde”, vervolgde hij. “Niemand had twee jaar geleden kunnen voorspellen dat McLaren deze stap zou zetten. Lando (Norris, red.) heeft vijf jaar geracet en ook geen titelgevechten gehad. Je moet gewoon accepteren dat dat de aard van de Formule 1 is. Dat is altijd al zo geweest.” Toch put Russell ook hoop uit het verleden. “Kijk bijvoorbeeld naar Michael Schumacher. Hij was in de dertig, zat in zijn vijfde seizoen bij Ferrari en wist toen pas een titel met hen te winnen. Ik ben pas 27, dus ik heb nog wat tijd.”

LEES OOK: Racing Bulls verrast door vormcrisis Tsunoda bij Red Bull: ‘Hij heeft tijd nodig’

Mercedes kende dit jaar een relatief sterke start. Zo behaalde Russell in Montréal nog een overwinning en stond hij geregeld op het podium. Later kreeg de Duitse renstal echter opnieuw moeite met warmere omstandigheden, en ook de vering speelde het team parten. “Er was duidelijk iets mis; iets werkte niet zoals we verwachtten”, aldus Russell. “Aan het begin van het jaar viel het meer onze kant op, al heb ik niet al mijn podiumplaatsen écht verdiend. In Melbourne ging Piastri eraf en in Miami speelde de VSC ons in de kaart.”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.