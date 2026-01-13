In aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen en de ingrijpende reglementswijzigingen van de FIA bestaan er veel vraagtekens over de rangorde. Welke teams maken een vliegende start in 2026 en welke slaan de plank mis? Naar verluidt heeft Mercedes goede papieren om dit jaar weer mee te dingen naar de topposities. Oud-coureurs Johnny Herbert en Damon Hill zien in George Russell dan ook een potentiële kampioen.

In een recente aflevering van de Stay On Track-podcast wagen Herbert en Hill zich aan een voorspelling voor het aankomende Formule 1-seizoen. De verwachte verliezers komen aan bod, maar ook mogelijke titelkandidaten worden besproken. “Welk team gaat winnen?”, vroeg Hill. “Dan ga ik toch voor Mercedes“, antwoordde Herbert. De afgelopen maanden werd de Duitse renstal al vaker naar voren geschoven als de grootste kanshebber. “Dat team werkt op dit moment heel goed.”

Russell wordt kampioen?

“Antonelli moet nog wel iets consistenter worden”, lichtte Herbert toe. “Dat is op dit moment zijn zwakke punt. George (Russell, red.) heeft aan de andere kant geweldig werk geleverd. Daarom weet ik zeker dat Mercedes aan de top zal staan en zal strijden om overwinningen en mogelijk ook het kampioenschap. Ik voorspel dat Russell zijn eerste titel gaat pakken.”

Hill sluit zich daarbij aan. “Ik denk dat je mijn antwoord hebt gestolen”, grapte hij. “Er is al zoveel gezegd over de usual suspects“, doelde hij op de voor de hand liggende titelkandidaten. “Maar ik zie wel wat vraagtekens bij Red Bull. Ik denk stiekem dat Mercedes er het beste voor staat, en daarbij is George Russell de outsider. Hij heeft het hele jaar briljant en consistent gepresteerd in een auto die eigenlijk geen echte winnaar was.” Herbert vulde aan: “Als de auto dominant blijkt, hebben ze ook voor de strijd om de constructeurstitel de juiste line-up. Het kan zomaar een dubbelzege worden voor Mercedes.”

