Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert heeft weinig twijfel over wie er volgens hem zou uitblinken als Fernando Alonso en Lewis Hamilton opnieuw in dezelfde auto zouden stappen. De twee kemphanen gingen in het verleden al de strijd met elkaar aan bij McLaren. Afgaand op het afgelopen seizoen legt Herbert de vinger op het pijnlijke contrast tussen beide oud-kampioenen, inmiddels veteranen van de Formule 1.

Waar Fernando Alonso in 2025, getergd door ongelukkige uitvalbeurten, het maximale uit zijn gebrekkige Aston Martin wist te persen, ging Lewis Hamilton pijnlijk onderuit. Zijn Ferrari-debuut liep – mede door een opvallend gebrek aan competitiviteit bij de Scuderia – op niets uit. “Het was pijnlijk om naar te kijken”, zei Herbert over het laatste seizoen van Hamilton in de Stay On Track-podcast. “Ik dacht steeds: ‘Lewis, doe dat nou niet. Dat heb je nog nooit eerder gedaan.'” In het laatste drieluik werd de gevierde Brit steevast uitgeschakeld in Q1. Bovendien scoorde hij voor het eerst in zijn glansrijke carrière nul podiums gedurende een heel Formule 1-seizoen.

‘Hamilton is de weg kwijt’

Wanneer Herbert zich vervolgens de hypothetische vraag stelt wie er zou winnen in identiek materiaal, valt zijn keuze op Fernando Alonso. “Als ik naar die twee kijk, vraag ik me af: ‘Als ze dezelfde auto zouden krijgen, op wie zou ik dan mijn geld inzetten? Helaas zou ik waarschijnlijk voor Fernando kiezen. Hij rijdt nota bene al in een slechte auto. Die Aston Martin is echt niet de beste, maar hij weet er net dat beetje extra uit te persen. Dat is Hamilton vorig jaar niet gelukt, en om eerlijk te zijn, verbaast me dat”, aldus Herbert.

Volgens Herbert heeft dat ook zijn weerslag op Hamilton zelf. “Ik weet zeker dat hij erg gefrustreerd en geschokt is dat het hem niet gelukt is”, besloot de voormalig FIA-steward. “Als ik naar zijn gezicht kijk en naar die interviews na de race, zie ik dat hij de weg kwijt is. Hij begrijpt niet wat hij moet doen om het probleem op te lossen.”

