Geen enkele teamgenoot heeft het zó lang volgehouden naast Max Verstappen als Sergio Pérez. De Mexicaan deelde vier jaar lang de Red Bull-garage met de Nederlander en zag hem in datzelfde tijdsbestek vier wereldtitels winnen. Pérez viste daarbij telkenmale achter het net, mede door zijn eigen gebrek aan competitiviteit in de latere seizoenen. In aanloop naar zijn rentree bij Cadillac blikt Pérez terug op de samenwerking met Verstappen, maar ook op de onderlinge rivaliteit.

Sergio Pérez was onlangs te gast in de Spaanstalige CRACKS-podcast, waar hij een boekje opendeed over zijn veelbesproken Red Bull-periode. Aanvankelijk leek de 35-jarige coureur het ontbrekende puzzelstukje en hielp hij Verstappen in 2021 aan diens eerste wereldtitel. Een jaar in de schaduw van de Nederlander leidde echter ook tot onderlinge spanningen. Uiteindelijk zou een opvallende vormdip Pérez de das omdoen; in 2025 kreeg hij nog een nieuw, tweejarig contract aangeboden, maar dat werd nog vóór het einde van het jaar ontbonden.

“Max (Verstappen, red.) is mentaal ijzersterk”, prees Pérez zijn oud-teamgenoot. “Hij heeft enorm veel zelfvertrouwen en beschikt over een ongelooflijke hoeveelheid talent. Hij is gefocust op de sport, op het racen, op het zijn van de beste coureur. Daarmee hij is een enorme kracht voor het team. Iedereen wordt keihard gepusht, wat hem een geweldige teamleider maakt.” Toch heeft die overwinningsdrang volgens Pérez ook een schaduwkant. “Zijn karakter heeft ook nadelen. Als het even tegenzit, kan hij dat maar moeilijk verkroppen.”

‘In de auto is hij een ander persoon’

Pérez verwees naar de inmiddels beruchte botsing met George Russell tijdens de laatste GP van Spanje. “Je zag wat er in Barcelona gebeurde”, lichtte hij toe. “Hij blokkeerde hem (Russell, red.) gewoon de weg.” Ook toen Checo nog actief was voor Red Bull was er soms sprake van onderlinge rivaliteit. Zo wilde Verstappen, nog altijd getergd door een fout die Pérez had gemaakt tijdens de kwalificatie in Monaco, zijn positie niet afstaan tijdens de GP van Brazilië in 2022. Daarmee negeerde hij directe teamorders. De Nederlander had de titel al binnen, maar vond dat Pérez in het prinsdom onwettig de overwinning naar zich toe had getrokken en weigerde daarom aan de kant te gaan.

Na de geblokte vlag ging de wereldkampioen los over de boordradio. “Ik heb jullie afgelopen zomer al gezegd dat jullie me dat niet nog eens moeten vragen”, klonk het fel. “Is dat duidelijk?” Pérez blikte terug op het incident in São Paulo en benadrukte dat Verstappen nooit een strobreed zou wijken. “Fans klaagden destijds dat hij me niet had laten passeren, terwijl ik zoveel voor hem had betekend. Ik zei: ‘Kom op, die mentaliteit moet je nu eenmaal hebben als je kampioen wilt worden.’ Max is een fantastische gast, maar zodra hij in de auto stapt, is hij een ander persoon. Ik denk dat hij die kant gewoon nooit eerder had laten zien. Alle problemen van dat jaar waren al uitgesproken en het hele team ging ervan uit dat we dat achter ons hadden gelaten. Daarom verraste het ons allemaal dat hij dit alsnog ter sprake bracht.”

