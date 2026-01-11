Sergio Pérez heeft teruggeblikt op een cruciaal moment in zijn laatste seizoen bij Red Bull en deelde daarbij een opvallende anekdote over de ontwikkeling van zijn auto. Zo werd de crash tijdens het raceweekend in Bakoe achteraf een kantelpunt in het seizoen van de Mexicaan, dat uiteindelijk zou uitmonden in zijn vertrek bij het team uit Milton Keynes. Hoe zou zijn carrière eruit hebben gezien als hij in Azerbeidzjan uit de problemen was gebleven?

Het seizoen 2024 was voor Sergio Pérez het zwaarste uit zijn Formule 1-carrière. In de interne strijd met Max Verstappen kwam hij nauwelijks in de buurt. Ondanks hernieuwde steun vanuit Red Bull gedurende de zomer – in de vorm van een nieuw, tweejarig contract – hield die opleving geen stand en volgde aan het einde van het jaar het gedwongen afscheid. Waar Pérez het hele seizoen in een pijnlijke vormdip verkeerde, was hij in Azerbeidzjan opvallend competitief. In de slotfase mengde hij zich zelfs in de strijd om de overwinning, maar een crash met Carlos Sainz maakte daar abrupt een einde aan.

‘Ik heb die auto nooit meer teruggekregen’

In de Spaanstalige CRACKS-podcast legde Pérez uit dat die uitvalbeurt verstrekkende gevolgen had. “Het team had dat weekend de vloer aangepast”, herinnerde hij zich. “Ze gaven me een nieuwe vloer met de updates waar Max (Verstappen, red.) om had gevraagd; die werd onder mijn auto gemonteerd. In de vrije trainingen was ik al één seconde sneller dan de rest van het veld. Alles ging echt goed. Ik had een sterke kwalificatie en vocht uiteindelijk voor de overwinning.”

LEES OOK: Norris blikt terug op allesbepalende race: ‘Je begint na te denken over elk schroefje’

In de slotfase vond Pérez echter zijn Waterloo in de muur op het rechte stuk. “Ik had die race kunnen winnen”, verzuchtte de 35-jarige coureur, “maar toen kwam die crash met Sainz en was de auto in de laatste ronde total loss. Ik heb die vloer daarna nooit meer kunnen gebruiken. Er was simpelweg geen tijd meer om deze te ontwikkelen; er waren nog maar een paar races over. De ontwikkeling ging wel door, maar vanaf dat moment gingen alle upgrades naar Max. Ik lag al twee, drie, vier, vijf races achter en heb die auto nooit meer teruggekregen.” De Mexicaan bleef uiteindelijk achter met vragen over wat had kunnen zijn, maar kijkt er ook gelaten op terug. “Wat er gebeurd zou zijn? Wie weet. Maar ik geloof ook dat alles met een reden gebeurt.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)