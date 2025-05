George Russell stelt zich tevreden met de derde startplek voor de GP van Emilia-Romagna. De Engelsman moest na een spannende kwalificatiesessie alleen polesitter Oscar Piastri en Max Verstappen voor zich dulden. Opvallend was dat Russell zijn snelste rondje noteerde op de mediumbanden, in plaats van de nieuwe C6-compound.

“We gingen er maar gewoon voor”, lachte George Russell na afloop van de sessie. Waar Oscar Piastri en Max Verstappen op de rode sloffen reden, maakte hij in Q3 gebruik van de medium-compound. “We dachten: misschien zijn de mediums wel snel, en het bleek een goede keuze te zijn. Natuurlijk zijn we nu wel een beetje beperkt voor morgen”, gaf hij toe, wetende dat zijn rivalen nog over verse gele rubbers beschikken.

“Het was het waard om vandaag zo dicht op Piastri te kunnen zitten”, verzekerde Russell. “Dat is altijd goed. Ik mag heel tevreden zijn met de derde plaats, heel veel meer had ik vandaag niet kunnen doen.” Teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, die zijn eerste thuisrace rijdt in Imola, was minder succesvol. De jonge Italiaan strandde, samen met beide Ferrari’s, in de tweede kwalificatieronde.

